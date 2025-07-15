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Масштабная акция "Ночь в парке" пройдет 19 июля в Московской области
Масштабная акция "Ночь в парке" пройдет 19 июля в Московской области - РИА Новости, 15.07.2025
Масштабная акция "Ночь в парке" пройдет 19 июля в Московской области
В Московской области 19 июля состоится крупная развлекательная акция "Ночь в парке", которая объединит любителей вечерних прогулок в 85 зонах отдыха региона. Об РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:44:00+03:00
2025-07-15T18:44:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московской области 19 июля состоится крупная развлекательная акция "Ночь в парке", которая объединит любителей вечерних прогулок в 85 зонах отдыха региона. Об этом сообщил 360.ru.Так, посетителей Зарайского центрального парка ждет выставка старинных автомобилей и уличного искусства, площадка для коллективного творчества и музыкальное развлечение в формате вечернего караоке.Парк Мира в Мытищах предложит гостям необычные мероприятия: пижамную вечеринку, роспись огромного картонного замка и анимированную программу по сюжетам известных сказок.В Центральном парке в Видном посетителей ждут различные активности: можно освоить 3D-печать, примерить очки виртуальной реальности, загадать желание, прогуливаясь по аллее, и принять участие в танцевальном флешмобе.В парке имени Олега Степанова в Сергиевом Посаде пройдут поэтические чтения, сеансы звукотерапии с гонгами и захватывающее фаер-шоу от театрализованного коллектива "Феникс".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
В Московской области 19 июля состоится крупная развлекательная акция "Ночь в парке", которая объединит любителей вечерних прогулок в 85 зонах отдыха региона. Об этом сообщил 360.ru
.
Так, посетителей Зарайского центрального парка ждет выставка старинных автомобилей и уличного искусства, площадка для коллективного творчества и музыкальное развлечение в формате вечернего караоке.
Парк Мира в Мытищах предложит гостям необычные мероприятия: пижамную вечеринку, роспись огромного картонного замка и анимированную программу по сюжетам известных сказок.
В Центральном парке в Видном посетителей ждут различные активности: можно освоить 3D-печать, примерить очки виртуальной реальности, загадать желание, прогуливаясь по аллее, и принять участие в танцевальном флешмобе.
В парке имени Олега Степанова в Сергиевом Посаде пройдут поэтические чтения, сеансы звукотерапии с гонгами и захватывающее фаер-шоу от театрализованного коллектива "Феникс".