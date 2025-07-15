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В ЗРК "Тор" внедрили 85 доработок - РИА Новости, 15.07.2025
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03:07 15.07.2025 (обновлено: 03:26 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/oruzhie-2029137563.html
В ЗРК "Тор" внедрили 85 доработок
В ЗРК "Тор" внедрили 85 доработок - РИА Новости, 15.07.2025
В ЗРК "Тор" внедрили 85 доработок
В зенитный ракетный комплекс "Тор" внедрены 85 доработок, в том числе индивидуальный комплекс РЭБ и бронезащита, комплекс станет объектовым: для защиты... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:07:00+03:00
2025-07-15T03:26:00+03:00
безопасность
технологии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В зенитный ракетный комплекс "Тор" внедрены 85 доработок, в том числе индивидуальный комплекс РЭБ и бронезащита, комплекс станет объектовым: для защиты стратегических объектов, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз - Антей"), где был разработан ЗРК, Фанил Зиятдинов. "Безусловно, хорошо налаженная связь из зоны СВО позволила собрать уникальный аналитический материал, который стал катализатором для модернизации. Только по основным изделиям – ЗРК семейства "Тор" – мы выполнили 60 доработок радиотехнической аппаратуры и 25 доработок гусеничной машины. Серийно выпускается и устанавливается дополнительная бронезащита. Разработан и внедряется на боевой машине индивидуальный комплекс РЭБ. В результате выросла живучесть ЗРК и безопасность экипажей. Около трети доработок внедрены на серийных образцах. На ранее выпущенных изделиях они устанавливаются силами мобильных ремонтных бригад", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати. Он подчеркнул, что при этом статистика боевой работы подтвердила эффективность ЗРК "Тор" при работе по всем типам целей. "Не расчетный, а реальный коэффициент их эффективности – 0,9. Профессионалам не надо объяснять, насколько это высокий показатель", - отметил директор завода. Кроме того, подчеркнул он, производной от успехов "Тора" на суше стал запрос на расширение сфер применения комплексов. "Они становятся объектовыми – то есть используются для защиты стратегически значимых, в том числе промышленных объектов. И получают "морскую прописку", - сказал Зиятдинов. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", разработанный на "Куполе" и адаптированный для решения задач ВМФ, был представлен на форуме "Армия-2024", а в феврале экспонировался на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250627/mini-raketa-2025706003.html
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безопасность, технологии, абу-даби
Безопасность, Технологии, Абу-Даби
В ЗРК "Тор" внедрили 85 доработок

Оснащенные РЭБ модернизированные ЗРК Тор будут защищать стратегические объекты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В зенитный ракетный комплекс "Тор" внедрены 85 доработок, в том числе индивидуальный комплекс РЭБ и бронезащита, комплекс станет объектовым: для защиты стратегических объектов, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз - Антей"), где был разработан ЗРК, Фанил Зиятдинов.
"Безусловно, хорошо налаженная связь из зоны СВО позволила собрать уникальный аналитический материал, который стал катализатором для модернизации. Только по основным изделиям – ЗРК семейства "Тор" – мы выполнили 60 доработок радиотехнической аппаратуры и 25 доработок гусеничной машины. Серийно выпускается и устанавливается дополнительная бронезащита. Разработан и внедряется на боевой машине индивидуальный комплекс РЭБ. В результате выросла живучесть ЗРК и безопасность экипажей. Около трети доработок внедрены на серийных образцах. На ранее выпущенных изделиях они устанавливаются силами мобильных ремонтных бригад", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати.
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Он подчеркнул, что при этом статистика боевой работы подтвердила эффективность ЗРК "Тор" при работе по всем типам целей.
«
"Не расчетный, а реальный коэффициент их эффективности – 0,9. Профессионалам не надо объяснять, насколько это высокий показатель", - отметил директор завода.
Кроме того, подчеркнул он, производной от успехов "Тора" на суше стал запрос на расширение сфер применения комплексов. "Они становятся объектовыми – то есть используются для защиты стратегически значимых, в том числе промышленных объектов. И получают "морскую прописку", - сказал Зиятдинов.
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", разработанный на "Куполе" и адаптированный для решения задач ВМФ, был представлен на форуме "Армия-2024", а в феврале экспонировался на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.
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