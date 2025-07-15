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Реконструкция детского лагеря в Смоленской области скоро закончится - РИА Новости, 15.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:42 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/orlenok-2029259209.html
Реконструкция детского лагеря в Смоленской области скоро закончится
Реконструкция детского лагеря в Смоленской области скоро закончится - РИА Новости, 15.07.2025
Реконструкция детского лагеря в Смоленской области скоро закончится
Реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Орленок" в Смоленской области планируют завершить до конца текущего года, общая площадь обновленного комплекса... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:42:00+03:00
2025-07-15T15:42:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Орленок" в Смоленской области планируют завершить до конца текущего года, общая площадь обновленного комплекса составит 4,6 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба регправительства. После обновления лагерь сможет единовременно принимать до 128 детей. Работы на объекте ведутся силами компании ООО СЗ "Гарант Жилье". Здание планируют передать во ведение министерству образования и науки Смоленской области. В ходе работ реконструированы спальный корпус: трехэтажное здание с номерами и административными помещениями, столовая: двухэтажное здание, которое сможет вместить 128 посетителей одновременно, и спортивный корпус с помещениями для занятий физкультурой и игровых видов спорта. Помимо того, были отремонтированы медицинский пункт и газовая котельная, где была установлена система отопления. Кроме этого, продолжается отделка помещений в зданиях, проводится подключение объекта к энергоснабжению, а также к централизованным системам водопровода и канализации. "Обновленный лагерь станет современным и комфортным пространством для всестороннего отдыха и развития детей, где они смогут не только укрепить свое здоровье, но и набраться положительных эмоций и впечатлений, обучиться чему-то новому, познакомиться со сверстниками. В работе лагеря будет сделан особый уклон на патриотическое воспитание молодежи, что крайне актуально и важно в современных реалиях", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250714/zayavka-2029047178.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Реконструкция детского лагеря в Смоленской области скоро закончится

Модернизация детского лагеря "Орленок" в Смоленской области скоро завершится

© Фото : Смоленская область/ВКонтактеРеконструкция детского лагеря "Орлёнок"
Реконструкция детского лагеря Орлёнок - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Смоленская область/ВКонтакте
Реконструкция детского лагеря "Орлёнок"
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Орленок" в Смоленской области планируют завершить до конца текущего года, общая площадь обновленного комплекса составит 4,6 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба регправительства.
После обновления лагерь сможет единовременно принимать до 128 детей.
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Работы на объекте ведутся силами компании ООО СЗ "Гарант Жилье". Здание планируют передать во ведение министерству образования и науки Смоленской области.
В ходе работ реконструированы спальный корпус: трехэтажное здание с номерами и административными помещениями, столовая: двухэтажное здание, которое сможет вместить 128 посетителей одновременно, и спортивный корпус с помещениями для занятий физкультурой и игровых видов спорта. Помимо того, были отремонтированы медицинский пункт и газовая котельная, где была установлена система отопления.
Кроме этого, продолжается отделка помещений в зданиях, проводится подключение объекта к энергоснабжению, а также к централизованным системам водопровода и канализации.
"Обновленный лагерь станет современным и комфортным пространством для всестороннего отдыха и развития детей, где они смогут не только укрепить свое здоровье, но и набраться положительных эмоций и впечатлений, обучиться чему-то новому, познакомиться со сверстниками. В работе лагеря будет сделан особый уклон на патриотическое воспитание молодежи, что крайне актуально и важно в современных реалиях", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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