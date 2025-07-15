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Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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18:20 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/opros-2029308850.html
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
Больше половины американцев не одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, больше всего недовольство вызывает повышение цен в стране, следует из... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:20:00+03:00
2025-07-15T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больше половины американцев не одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, больше всего недовольство вызывает повышение цен в стране, следует из данных опроса, проведенного компанией YouGov совместно с журналом Economist. Как показывает опрос, 55% американцев недовольны работой президента. Среди них 95% демократов и 6% республиканцев. Только 41% респондентов одобряют работу политика. Больше всего деятельность Трампа не одобряют американцы возраста от 18 до 29 лет. Среди них 66% негативно оценивают работу лидера Штатов. В других возрастных группах ситуация выглядит иначе. Так среди граждан старше 65 лет только 48% недовольны деятельностью политика. В опросе также уточняется мнение американцев по политике Трампа в отношении таких сфер, как миграционная политика, экономика, в частности, инфляция, борьба преступностью. Больше половины, 60% американцев, не одобряют деятельность политика в отношении инфляции, и только 34% считают наоборот. Однако в вопросе борьбе с преступностью только 45% респондентов имеют негативное мнение о Трампе. Чуть меньше половины, 44% довольны деятельностью в этой сфере. Опрос проводился с 11 по 14 июля среди 1680 совершеннолетних американцев. Процентная погрешность результатов опросов не приводится.
https://ria.ru/20250708/tramp-2028037554.html
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353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

Economist: больше половины американцев не одобряют деятельность Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больше половины американцев не одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, больше всего недовольство вызывает повышение цен в стране, следует из данных опроса, проведенного компанией YouGov совместно с журналом Economist.
Как показывает опрос, 55% американцев недовольны работой президента. Среди них 95% демократов и 6% республиканцев. Только 41% респондентов одобряют работу политика.
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Больше всего деятельность Трампа не одобряют американцы возраста от 18 до 29 лет. Среди них 66% негативно оценивают работу лидера Штатов.
В других возрастных группах ситуация выглядит иначе. Так среди граждан старше 65 лет только 48% недовольны деятельностью политика.
В опросе также уточняется мнение американцев по политике Трампа в отношении таких сфер, как миграционная политика, экономика, в частности, инфляция, борьба преступностью. Больше половины, 60% американцев, не одобряют деятельность политика в отношении инфляции, и только 34% считают наоборот.
Однако в вопросе борьбе с преступностью только 45% респондентов имеют негативное мнение о Трампе. Чуть меньше половины, 44% довольны деятельностью в этой сфере.
Опрос проводился с 11 по 14 июля среди 1680 совершеннолетних американцев. Процентная погрешность результатов опросов не приводится.
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