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Российский хирург провел уникальные операции в Казахстане - РИА Новости, 15.07.2025
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16:45 15.07.2025 (обновлено: 17:08 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/operatsii-2029279520.html
Российский хирург провел уникальные операции в Казахстане
Российский хирург провел уникальные операции в Казахстане - РИА Новости, 15.07.2025
Российский хирург провел уникальные операции в Казахстане
Российский хирург Ибрагим Нажмудинов впервые в Казахстане провел две микрохирургические операции и мастер-класс для казахстанских онкологов по удалению... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:45:00+03:00
2025-07-15T17:08:00+03:00
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АЛМА-АТА, 15 июл — РИА Новости. Российский хирург Ибрагим Нажмудинов впервые в Казахстане провел две микрохирургические операции и мастер-класс для казахстанских онкологов по удалению патологических образований гортани с использованием углекислотного лазера, сообщила пресс-служба посольства России в республике в Telegram-канале. &quot;В рамках мастер-класса Ибрагим Нажмудинов впервые в Казахстане выполнил две микрохирургические операции по удалению патологических образований с использованием СО2 лазера. После проведения показательных хирургических вмешательств состоялось обсуждение всех этапов операции&quot;, — отметили там.Доктор медицинских наук, хирург-оториноларинголог Нажмудинов провел операции и мастер-класс по приглашению Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в Алма-Ате. Во время курса российские специалисты на примерах реальных пациентов рассмотрели различные патологии гортани и представили современные методы хирургического лечения с использованием новейшего лазерного оборудования. "По словам руководства Казахского института онкологии и радиологии, участники мастер-класса получили уникальную возможность перенять передовой опыт и обсудить современные подходы к лечению сложной патологии гортани", — говорится в сообщении. В мае дипломатическое представительство России в Казахстане сообщало, что российский хирург Владимир Ардеев провел десять показательных операций и обучение для казахстанских коллег в Алма-Ате, во время которого была внедрена новая технология внутрисосудистого ультразвука с использованием искусственного интеллекта для визуализации коронарных артерий. СО2-лазер — это углекислотный лазер, один из самых точных и эффективных инструментов в хирургии. Он используется для бескровного удаления опухолей и других патологических тканей, минимально повреждая окружающие участки. Такой лазер обеспечивает высокую точность, сокращает риск осложнений и ускоряет заживление.
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Российский хирург провел уникальные операции в Казахстане

Хирург из РФ впервые в Казахстане провел две операции на гортани с СО2-лазером

© Фото : Посольство России в Казахстане/TelegramРоссийский хирург Ибрагим Нажмудинов впервые в Казахстане провел две микрохирургические операции и мастер-класс для казахстанских онкологов
Российский хирург Ибрагим Нажмудинов впервые в Казахстане провел две микрохирургические операции и мастер-класс для казахстанских онкологов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Посольство России в Казахстане/Telegram
Российский хирург Ибрагим Нажмудинов впервые в Казахстане провел две микрохирургические операции и мастер-класс для казахстанских онкологов
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АЛМА-АТА, 15 июл — РИА Новости. Российский хирург Ибрагим Нажмудинов впервые в Казахстане провел две микрохирургические операции и мастер-класс для казахстанских онкологов по удалению патологических образований гортани с использованием углекислотного лазера, сообщила пресс-служба посольства России в республике в Telegram-канале.
«

"В рамках мастер-класса Ибрагим Нажмудинов впервые в Казахстане выполнил две микрохирургические операции по удалению патологических образований с использованием СО2 лазера. После проведения показательных хирургических вмешательств состоялось обсуждение всех этапов операции", — отметили там.

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Доктор медицинских наук, хирург-оториноларинголог Нажмудинов провел операции и мастер-класс по приглашению Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в Алма-Ате.
Во время курса российские специалисты на примерах реальных пациентов рассмотрели различные патологии гортани и представили современные методы хирургического лечения с использованием новейшего лазерного оборудования.
"По словам руководства Казахского института онкологии и радиологии, участники мастер-класса получили уникальную возможность перенять передовой опыт и обсудить современные подходы к лечению сложной патологии гортани", — говорится в сообщении.
В мае дипломатическое представительство России в Казахстане сообщало, что российский хирург Владимир Ардеев провел десять показательных операций и обучение для казахстанских коллег в Алма-Ате, во время которого была внедрена новая технология внутрисосудистого ультразвука с использованием искусственного интеллекта для визуализации коронарных артерий.
СО2-лазер — это углекислотный лазер, один из самых точных и эффективных инструментов в хирургии. Он используется для бескровного удаления опухолей и других патологических тканей, минимально повреждая окружающие участки. Такой лазер обеспечивает высокую точность, сокращает риск осложнений и ускоряет заживление.
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