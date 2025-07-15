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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:10:00+03:00
2025-07-15T11:10:00+03:00
2025-07-15T11:10:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250715/bpla-2029189542.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Гладков: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников