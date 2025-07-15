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В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 15.07.2025
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:24:00+03:00
2025-07-15T08:24:00+03:00
2025-07-15T08:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность атаки беспилотников была объявлена на территории республики в 5.14 мск и продлилась три часа. "Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в республике Мордовия", - говорится в сообщении.
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии