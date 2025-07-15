https://ria.ru/20250715/opasnost-2029155167.html

В Мордовии отменили беспилотную опасность

В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 15.07.2025

В Мордовии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:24:00+03:00

2025-07-15T08:24:00+03:00

2025-07-15T08:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность атаки беспилотников была объявлена на территории республики в 5.14 мск и продлилась три часа. "Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в республике Мордовия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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