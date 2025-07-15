https://ria.ru/20250715/onkotekhnika-2029204010.html
Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака
Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака - РИА Новости, 15.07.2025
Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака
Больницы и поликлиники Подмосковья получили 524 единицы медтехники для диагностики и лечения онкологических заболеваний в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:41:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930170616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3683a30316207e1f07d3c1cfc62af22a.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больницы и поликлиники Подмосковья получили 524 единицы медтехники для диагностики и лечения онкологических заболеваний в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Речь идет об аппаратах УЗИ, видеоэндоскопической технике, оборудовании для гистологии, операционном микроскопе и другим устройствах. "Для качественной диагностики различных патологий, в том числе новообразований, и эффективного лечения продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием. В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 миллионов рублей", - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20250714/plyazhi-2029095138.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930170616_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_e301c2a643baa2a62535d9730f662ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака
Подмосковным больницам поставили 524 аппарата для диагностики и лечения рака
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больницы и поликлиники Подмосковья получили 524 единицы медтехники для диагностики и лечения онкологических заболеваний в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Речь идет об аппаратах УЗИ, видеоэндоскопической технике, оборудовании для гистологии, операционном микроскопе и другим устройствах.
"Для качественной диагностики различных патологий, в том числе новообразований, и эффективного лечения продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием. В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 миллионов рублей", - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.