https://ria.ru/20250715/onkotekhnika-2029204010.html

Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака

Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака - РИА Новости, 15.07.2025

Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака

Больницы и поликлиники Подмосковья получили 524 единицы медтехники для диагностики и лечения онкологических заболеваний в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:06:00+03:00

2025-07-15T12:06:00+03:00

2025-07-15T12:41:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больницы и поликлиники Подмосковья получили 524 единицы медтехники для диагностики и лечения онкологических заболеваний в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Речь идет об аппаратах УЗИ, видеоэндоскопической технике, оборудовании для гистологии, операционном микроскопе и другим устройствах. "Для качественной диагностики различных патологий, в том числе новообразований, и эффективного лечения продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием. В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 миллионов рублей", - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20250714/plyazhi-2029095138.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев