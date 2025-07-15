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Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака - РИА Новости, 15.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:06 15.07.2025 (обновлено: 12:41 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/onkotekhnika-2029204010.html
Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака
Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака - РИА Новости, 15.07.2025
Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака
Больницы и поликлиники Подмосковья получили 524 единицы медтехники для диагностики и лечения онкологических заболеваний в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:41:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больницы и поликлиники Подмосковья получили 524 единицы медтехники для диагностики и лечения онкологических заболеваний в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Речь идет об аппаратах УЗИ, видеоэндоскопической технике, оборудовании для гистологии, операционном микроскопе и другим устройствах. "Для качественной диагностики различных патологий, в том числе новообразований, и эффективного лечения продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием. В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 миллионов рублей", - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Больницы Подмосковья получили 524 аппарата для диагностики и лечения рака

Подмосковным больницам поставили 524 аппарата для диагностики и лечения рака

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАппарат ультразвуковой диагностики
Аппарат ультразвуковой диагностики - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больницы и поликлиники Подмосковья получили 524 единицы медтехники для диагностики и лечения онкологических заболеваний в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Речь идет об аппаратах УЗИ, видеоэндоскопической технике, оборудовании для гистологии, операционном микроскопе и другим устройствах.
"Для качественной диагностики различных патологий, в том числе новообразований, и эффективного лечения продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием. В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 миллионов рублей", - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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