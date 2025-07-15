Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 15.07.2025 (обновлено: 15:58 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/obekt-2029265980.html
Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025
Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал социальный объект в городе Шебекино Белгородской области, пострадала сотрудница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:50:00+03:00
2025-07-15T15:58:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
шебекино
харьковская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029266523_0:463:960:1003_1920x0_80_0_0_a6dc38d2ae4077557fdafe0d8ae2c55d.jpg
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал социальный объект в городе Шебекино Белгородской области, пострадала сотрудница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал социальный объект. Пострадала сотрудница. Предварительно, женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас она проходит обследование. В здании повреждены остекление и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029266523_0:373:960:1093_1920x0_80_0_0_86ff6598687a49091d9d7e80530b4a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, шебекино, харьковская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковал социальный объект в Шебекино Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramБеспилотник ВСУ атаковал социальный объект в белгородском Шебекино
Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в белгородском Шебекино - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в белгородском Шебекино
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал социальный объект в городе Шебекино Белгородской области, пострадала сотрудница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал социальный объект. Пострадала сотрудница. Предварительно, женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас она проходит обследование. В здании повреждены остекление и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramБеспилотник ВСУ атаковал социальный объект в белгородском Шебекино
Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в белгородском Шебекино - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в белгородском Шебекино
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныШебекиноХарьковская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала