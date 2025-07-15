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Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025

Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал социальный объект в городе Шебекино Белгородской области, пострадала сотрудница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.07.2025

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2025-07-15T15:50:00+03:00

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белгородская область

вооруженные силы украины

шебекино

харьковская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал социальный объект в городе Шебекино Белгородской области, пострадала сотрудница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал социальный объект. Пострадала сотрудница. Предварительно, женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас она проходит обследование. В здании повреждены остекление и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

харьковская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, шебекино, харьковская область, вячеслав гладков, происшествия