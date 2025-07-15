https://ria.ru/20250715/nozh-2029056375.html

"Он носил нож для самообороны": женщину убили после 10 лет криков о помощи

"Он носил нож для самообороны": женщину убили после 10 лет криков о помощи - РИА Новости, 15.07.2025

"Он носил нож для самообороны": женщину убили после 10 лет криков о помощи

Десять лет одна женщина просила помощи у тех, кто должен защищать. Писала заявления, рассказывала об угрозах, показывала побои. В ответ получала отписки и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:56:00+03:00

2025-07-15T19:56:00+03:00

2025-07-15T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Десять лет одна женщина просила помощи у тех, кто должен защищать. Писала заявления, рассказывала об угрозах, показывала побои. В ответ получала отписки и равнодушие. Что происходит, когда система дает сбой в самый критический момент? И чем закончилась эта история?Все началось с мусораКонфликт родился из-за мусора. В 2008 году Марина Морозова сделала соседу Виктору Меркушеву замечание — он кидал отходы мимо мусорного бака. Обычная бытовая ситуация, которую можно было решить быстро.Но 58-летний охранник воспринял замечание как личное оскорбление. С этого момента жизнь семьи Морозовых превратилась в ад, который продлился десять лет.Меркушев избил Марину, посчитав, что ее семья специально поменяла замки на общей двери. Дело дошло до суда — соседа приговорили к штрафу в сто тысяч рублей. Но вместо того, чтобы образумиться, он "озверел", как вспоминает мать жертвы.Террор длиною в десятилетиеПосле штрафа Меркушев устроил настоящий террор. Дважды избивал женщин — обе попадали в больницу с травмами головы. Угрожал убийством. Просто пакостил: резал телефонные провода, ломал почтовый ящик, срывал замки."Мог подойти и подзатыльник дать", — вспоминает муж убитой Владимир. Соседа он боялся, а вот на беззащитных женщин нападал регулярно.Меркушев постоянно носил с собой нож и резиновый шланг. "Для самообороны", — объяснял он. От кого обороняться охраннику в собственном подъезде — не уточнял.На суде выяснилось, что даже собственная жена стала его бояться. "Он пил спиртное, часто проявлял немотивированную агрессию", — рассказывала Татьяна Меркушева.Одиннадцать криков о помощиМарина и ее родственники написали 11 заявлений в полицию. Одиннадцать раз просили защитить от соседа-изверга. И одиннадцать раз получали отказы."Участковый не реагировал", — вспоминает Владимир Морозов. На просьбы принять меры отвечал: "Сделаю". Время шло — никакого результата. При повторных обращениях говорил: "Мне некогда. Я занят. У меня кроме вас проблем хватает".Только когда Владимир пригрозил жалобой в управление собственной безопасности, участковый сменил тон. Но дальше обещаний дело не пошло.Полицейские присылали стандартные отписки: угрозы убийством носят словесный характер, реальных действий для их осуществления Меркушев не предпринимает. Состав преступления не усматривается.Когда жена и теща жаловались на сломанные замки и порезанные провода, участковый смеялся и предлагал "договариваться полюбовно". С человеком, который угрожал убийством и носил нож.Убийство, которого можно было избежатьУтром 10 мая 2018 года Меркушев подкараулил женщин у лифта. Сначала несколько раз ударил резиновым шлангом по голове 79-летнюю Лидию Владимировну. Когда пенсионерка упала, напал с ножом на Марину.Убивал он долго и жестоко. Эксперты насчитали 12 ударов шлангом и 23 удара ножом. Пять минут Марина кричала и звала на помощь. Жена убийцы слышала крики, но решила, что это балуются дети."Меркушев набросился на меня, разбил голову и сломал руку, от боли я сползла вниз по лестнице и стала звать на помощь. Я слышала, как кричит Мариночка, но ничем не могла ей помочь", — описывала пережитый ужас мать жертвы.Запоздалое прозрениеПосле убийства Следственный комитет возбудил дело о халатности против сотрудников пермской полиции. По данным следствия, полицейские не проводили полные проверки по заявлениям женщины и необоснованно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел."В результате этого мужчина, осознавая свою безнаказанность, совершил убийство", — констатировали в ведомстве.Осознавая безнаказанность. Вот ключевые слова. Десять лет система показывала Меркушеву, что ему все сойдет с рук. И он поверил.Раскаяние без раскаянияНа суде Меркушев признал вину частично. "Конечно, я перегнул большую палку и сейчас сожалею о том, что случилось", — заявил он. Но тут же добавил: "Но она сама меня спровоцировала и оскорбила, и меня переклинило".Убийца утверждал, что Марина сказала ему: "Чтобы ты сдох и твои сыновья подохли". Это, по его мнению, оправдывало 23 удара ножом."Если бы я хотел убить бабку, я бы легко это сделал", — цинично заявлял он о матери жертвы, которую едва не забил до смерти.Экспертиза признала Меркушева вменяемым и способным отдавать отчет своим действиям. Никакого аффекта — только холодный расчет и многолетняя злоба.Цена системной халатностиИндустриальный суд Перми приговорил Виктора Меркушева к 16 годам колонии строгого режима. Он получил максимальный срок по статье.Также Маркушев должен выплатить матери убитой 3 миллиона рублей компенсации морального вреда. Полицейские, которые годами игнорировали сигналы о надвигающейся трагедии, попали под следствие.История началась с замечания и закончилась убийством. Между этими событиями — десять лет угроз, побоев и одиннадцать заявлений в полицию. Каждое из них могло стать поворотной точкой. Но система дала сбой. И за это заплатила жизнью обычная женщина, которая просто попросила соседа не мусорить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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