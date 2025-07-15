https://ria.ru/20250715/nikolaev-2029309981.html

Программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ

Программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ - РИА Новости, 15.07.2025

Программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ

Программы повышения объемов утилизации золошлаковых отходов разработаны и действуют в 18 регионах России, включая Якутию, сообщил председатель комиссии... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:25:00+03:00

2025-07-15T18:25:00+03:00

2025-07-15T18:25:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029306837_0:101:1866:1150_1920x0_80_0_0_c98c40e6915037f65f046866cf1b393e.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Программы повышения объемов утилизации золошлаковых отходов разработаны и действуют в 18 регионах России, включая Якутию, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава республики Айсен Николаев. Во вторник в Москве он провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", где рассмотрели в том числе совершенствование государственного регулирования сферы вовлечения золошлаковых отходов угольных электростанций в промышленный оборот. По его данным, накопленный объем золошлаков в России оценивается в 1,5 миллиарда тонн, а к 2045 году может превысить 2 миллиарда тонн. Глава Якутии отметил, что ежегодно образуется порядка 18 миллионов тонн золошлаковых отходов, а вовлекается в хозяйственный оборот из них, согласно данным 2023 года, всего лишь около 27%. Он напомнил, что в соответствии с обновлённой энергетической стратегией, к 2030 году доля утилизации золошлаковых отходов должна составить 40%, к 2050 году – 90%. "Во исполнение поручения президента России в 2022 году был разработан комплексный план по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов пятого класса опасности. А год назад в него были внесены изменения. Регионы должны были разработать свои программы повышения объемов утилизации золошлаковых отходов. В 18 регионах на сегодняшний день такие программы приняты и действуют", - сказал Николаев. По его информации, такая программа утверждена и в Якутии, где общая масса золошлаковых отходов составляет 15 миллионов тонн, порядка 90% которых сосредоточены в Нерюнгринском районе Южной Якутии. Он рассказал, что в ходе строительства магистрального газопровода "Сила Сибири" были использованы золошлаки Нерюнгринской ГРЭС при устройстве подстилающий подушки под трубопроводы, легкая фракция золы с этой станции реализуется также для производства изделий из бетона, а в перспективе рассматривается возможность установки на этой ГРЭС мобильного комплекса переработки золошлаковых отходов. "Наш опыт и опыт других регионов еще раз подтверждает необходимость актуализации документов стандартизации. Есть потребность и в научных исследованиях в части обоснованности безопасности использования золошлаков при производстве стройматериалов, которые будут эксплуатироваться в климатических условиях различных регионов", - считает Николаев.

https://ria.ru/20250620/yakutiya-2024129356.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, айсен николаев, республика саха (якутия)