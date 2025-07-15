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Программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ - РИА Новости, 15.07.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
18:25 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/nikolaev-2029309981.html
Программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ
Программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ - РИА Новости, 15.07.2025
Программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ
Программы повышения объемов утилизации золошлаковых отходов разработаны и действуют в 18 регионах России, включая Якутию, сообщил председатель комиссии... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:25:00+03:00
2025-07-15T18:25:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Программы повышения объемов утилизации золошлаковых отходов разработаны и действуют в 18 регионах России, включая Якутию, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава республики Айсен Николаев. Во вторник в Москве он провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", где рассмотрели в том числе совершенствование государственного регулирования сферы вовлечения золошлаковых отходов угольных электростанций в промышленный оборот. По его данным, накопленный объем золошлаков в России оценивается в 1,5 миллиарда тонн, а к 2045 году может превысить 2 миллиарда тонн. Глава Якутии отметил, что ежегодно образуется порядка 18 миллионов тонн золошлаковых отходов, а вовлекается в хозяйственный оборот из них, согласно данным 2023 года, всего лишь около 27%. Он напомнил, что в соответствии с обновлённой энергетической стратегией, к 2030 году доля утилизации золошлаковых отходов должна составить 40%, к 2050 году – 90%. "Во исполнение поручения президента России в 2022 году был разработан комплексный план по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов пятого класса опасности. А год назад в него были внесены изменения. Регионы должны были разработать свои программы повышения объемов утилизации золошлаковых отходов. В 18 регионах на сегодняшний день такие программы приняты и действуют", - сказал Николаев. По его информации, такая программа утверждена и в Якутии, где общая масса золошлаковых отходов составляет 15 миллионов тонн, порядка 90% которых сосредоточены в Нерюнгринском районе Южной Якутии. Он рассказал, что в ходе строительства магистрального газопровода "Сила Сибири" были использованы золошлаки Нерюнгринской ГРЭС при устройстве подстилающий подушки под трубопроводы, легкая фракция золы с этой станции реализуется также для производства изделий из бетона, а в перспективе рассматривается возможность установки на этой ГРЭС мобильного комплекса переработки золошлаковых отходов. "Наш опыт и опыт других регионов еще раз подтверждает необходимость актуализации документов стандартизации. Есть потребность и в научных исследованиях в части обоснованности безопасности использования золошлаков при производстве стройматериалов, которые будут эксплуатироваться в климатических условиях различных регионов", - считает Николаев.
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россия, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ

Николаев: программы утилизации золошлаковых отходов разработаны в 18 регионах РФ

© Фото предоставлено аппаратом комиссии Госсовета по направлению "Энергетика"Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото предоставлено аппаратом комиссии Госсовета по направлению "Энергетика"
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Программы повышения объемов утилизации золошлаковых отходов разработаны и действуют в 18 регионах России, включая Якутию, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава республики Айсен Николаев.
Во вторник в Москве он провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", где рассмотрели в том числе совершенствование государственного регулирования сферы вовлечения золошлаковых отходов угольных электростанций в промышленный оборот. По его данным, накопленный объем золошлаков в России оценивается в 1,5 миллиарда тонн, а к 2045 году может превысить 2 миллиарда тонн. Глава Якутии отметил, что ежегодно образуется порядка 18 миллионов тонн золошлаковых отходов, а вовлекается в хозяйственный оборот из них, согласно данным 2023 года, всего лишь около 27%. Он напомнил, что в соответствии с обновлённой энергетической стратегией, к 2030 году доля утилизации золошлаковых отходов должна составить 40%, к 2050 году – 90%.
"Во исполнение поручения президента России в 2022 году был разработан комплексный план по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов пятого класса опасности. А год назад в него были внесены изменения. Регионы должны были разработать свои программы повышения объемов утилизации золошлаковых отходов. В 18 регионах на сегодняшний день такие программы приняты и действуют", - сказал Николаев.
По его информации, такая программа утверждена и в Якутии, где общая масса золошлаковых отходов составляет 15 миллионов тонн, порядка 90% которых сосредоточены в Нерюнгринском районе Южной Якутии. Он рассказал, что в ходе строительства магистрального газопровода "Сила Сибири" были использованы золошлаки Нерюнгринской ГРЭС при устройстве подстилающий подушки под трубопроводы, легкая фракция золы с этой станции реализуется также для производства изделий из бетона, а в перспективе рассматривается возможность установки на этой ГРЭС мобильного комплекса переработки золошлаковых отходов.
"Наш опыт и опыт других регионов еще раз подтверждает необходимость актуализации документов стандартизации. Есть потребность и в научных исследованиях в части обоснованности безопасности использования золошлаков при производстве стройматериалов, которые будут эксплуатироваться в климатических условиях различных регионов", - считает Николаев.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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