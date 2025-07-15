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Водосточная сеть принимает основной объем воды во время непогоды в Москве

Водосточная сеть принимает основной объем воды во время непогоды в Москве - РИА Новости, 17.07.2025

Водосточная сеть принимает основной объем воды во время непогоды в Москве

Водосточная сеть принимает основной объем поверхностных вод во время непогоды в Москве во вторник, сообщает "Мосводосток". РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-15T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Водосточная сеть принимает основной объем поверхностных вод во время непогоды в Москве во вторник, сообщает "Мосводосток". "В Москве наблюдаются сильные дождевые осадки... Основной объем поверхностных вод принимает водосточная сеть. Для оперативного пропуска дождевой воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, в случае необходимости применяется мощная откачивающая техника", - говорится сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что оперативные бригады "Мосводостока" дежурят по всему городу, в том числе на шоссе и магистралях, а также вблизи остановок общественного транспорта.

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