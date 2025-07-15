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Водосточная сеть принимает основной объем воды во время непогоды в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
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12:50 15.07.2025 (обновлено: 17:45 17.07.2025)
https://ria.ru/20250715/nepogoda-2029755788.html
Водосточная сеть принимает основной объем воды во время непогоды в Москве
Водосточная сеть принимает основной объем воды во время непогоды в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
Водосточная сеть принимает основной объем воды во время непогоды в Москве
Водосточная сеть принимает основной объем поверхностных вод во время непогоды в Москве во вторник, сообщает "Мосводосток". РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-15T12:50:00+03:00
2025-07-17T17:45:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
непогода
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Водосточная сеть принимает основной объем поверхностных вод во время непогоды в Москве во вторник, сообщает "Мосводосток". "В Москве наблюдаются сильные дождевые осадки... Основной объем поверхностных вод принимает водосточная сеть. Для оперативного пропуска дождевой воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, в случае необходимости применяется мощная откачивающая техника", - говорится сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что оперативные бригады "Мосводостока" дежурят по всему городу, в том числе на шоссе и магистралях, а также вблизи остановок общественного транспорта.
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москва, мосводосток, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, непогода
Водосточная сеть принимает основной объем воды во время непогоды в Москве

Водосточная сеть принимает основной объем поверхностных вод во время непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Водосточная сеть принимает основной объем поверхностных вод во время непогоды в Москве во вторник, сообщает "Мосводосток".
"В Москве наблюдаются сильные дождевые осадки... Основной объем поверхностных вод принимает водосточная сеть. Для оперативного пропуска дождевой воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, в случае необходимости применяется мощная откачивающая техника", - говорится сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что оперативные бригады "Мосводостока" дежурят по всему городу, в том числе на шоссе и магистралях, а также вблизи остановок общественного транспорта.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве
15 июля, 22:25
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокнепогода
 
 
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