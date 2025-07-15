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NYT поделилась деталями о новых поставках Украине через НАТО - РИА Новости, 15.07.2025
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14:29 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/nato-2029243881.html
NYT поделилась деталями о новых поставках Украине через НАТО
NYT поделилась деталями о новых поставках Украине через НАТО - РИА Новости, 15.07.2025
NYT поделилась деталями о новых поставках Украине через НАТО
Почти все вооружения, на которые распространяется действие новой схемы поставок Украине через НАТО, доступны к отправке, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:29:00+03:00
2025-07-15T14:29:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти все вооружения, на которые распространяется действие новой схемы поставок Украине через НАТО, доступны к отправке, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. Ранее газета Politico сообщала, что поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам. Отмечается, что среди американского оружия, которое будет закупать альянс, - системы Patriot и ракеты. "Почти все это оружие уже готово к отправке на Украину..., что означает, что оно будет взято из существующих военных запасов или его только что изготовили", - пишет газета. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Politico
NYT поделилась деталями о новых поставках Украине через НАТО

NYT: почти все оружие в рамках новой схемы поставок Украине через НАТО готово

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти все вооружения, на которые распространяется действие новой схемы поставок Украине через НАТО, доступны к отправке, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
Ранее газета Politico сообщала, что поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
Отмечается, что среди американского оружия, которое будет закупать альянс, - системы Patriot и ракеты.
"Почти все это оружие уже готово к отправке на Украину..., что означает, что оно будет взято из существующих военных запасов или его только что изготовили", - пишет газета.
Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа
09:04
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОPolitico
 
 
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