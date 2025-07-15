https://ria.ru/20250715/nato-2029217889.html

НАТО заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявили в МИД

НАТО заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 15.07.2025

НАТО заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявили в МИД

НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:56:00+03:00

2025-07-15T12:56:00+03:00

2025-07-15T12:56:00+03:00

в мире

россия

украина

александр грушко

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Вчера они много говорили о том, что якобы Россия не стремится к миру, что уровень делегации не тот, говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку. Но никто не сказал, что сделка предполагает ведение переговоров, а их нет, потому что сама Украина отказывается от их ведения. Это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта с тем, чтобы истощить Россию", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029134548.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, александр грушко, нато