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НАТО заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 15.07.2025
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12:56 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/nato-2029217889.html
НАТО заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявили в МИД
НАТО заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 15.07.2025
НАТО заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявили в МИД
НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:56:00+03:00
2025-07-15T12:56:00+03:00
в мире
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украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Вчера они много говорили о том, что якобы Россия не стремится к миру, что уровень делегации не тот, говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку. Но никто не сказал, что сделка предполагает ведение переговоров, а их нет, потому что сама Украина отказывается от их ведения. Это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта с тем, чтобы истощить Россию", - сказал он журналистам.
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в мире, россия, украина, александр грушко, нато
В мире, Россия, Украина, Александр Грушко, НАТО
НАТО заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявили в МИД

Грушко: НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. НАТО заинтересована в максимальном затягивании конфликта на Украине для истощения России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Вчера они много говорили о том, что якобы Россия не стремится к миру, что уровень делегации не тот, говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку. Но никто не сказал, что сделка предполагает ведение переговоров, а их нет, потому что сама Украина отказывается от их ведения. Это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании конфликта с тем, чтобы истощить Россию", - сказал он журналистам.
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