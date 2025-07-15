За американское оружие Киеву заплатят европейцы, заявил Рютте
Рютте: США поставят оружие Киеву через ЕС, так как за него заплатят европейцы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 14 июля 2025
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 14 июля 2025
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Американское оружие, предназначенное для Украины, будет сначала поступать в Европу, а не напрямую Киеву, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
По словам генсека альянса, президент США Дональд Трамп в разговоре с ним заявил о намерении поставить оружие Киеву на деньги европейцев, чтобы украинцы смогли "как-то суметь защитить себя".
По словам Рютте, НАТО обеспечит логистику данных военных поставок, чтобы от них была максимальная польза.
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"НАТО хорошо разбирается в логистике. Поэтому доставляться оружие на Украину будет так, чтобы оно использовалось максимально эффективно. Упаковано в упаковки, которые действительно полезны и максимально эффективны", - добавил генсек.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.