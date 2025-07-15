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За американское оружие Киеву заплатят европейцы, заявил Рютте - РИА Новости, 15.07.2025
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02:17 15.07.2025 (обновлено: 09:36 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/nato-2029135148.html
За американское оружие Киеву заплатят европейцы, заявил Рютте
За американское оружие Киеву заплатят европейцы, заявил Рютте - РИА Новости, 15.07.2025
За американское оружие Киеву заплатят европейцы, заявил Рютте
Американское оружие, предназначенное для Украины, будет сначала поступать в Европу, а не напрямую Киеву, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:17:00+03:00
2025-07-15T09:36:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Американское оружие, предназначенное для Украины, будет сначала поступать в Европу, а не напрямую Киеву, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News. "Это является вопросом того, кто платит… Европейцы активизировались, взяв на себя ответственность за оплату этого оружия", - сообщил Рютте в ответ на вопрос, почему военные поставки будут идти не напрямую из США на Украину. По словам генсека альянса, президент США Дональд Трамп в разговоре с ним заявил о намерении поставить оружие Киеву на деньги европейцев, чтобы украинцы смогли "как-то суметь защитить себя". По словам Рютте, НАТО обеспечит логистику данных военных поставок, чтобы от них была максимальная польза. "НАТО хорошо разбирается в логистике. Поэтому доставляться оружие на Украину будет так, чтобы оно использовалось максимально эффективно. Упаковано в упаковки, которые действительно полезны и максимально эффективны", - добавил генсек. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029124805.html
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в мире, украина, сша, киев, марк рютте, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Киев, Марк Рютте, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
За американское оружие Киеву заплатят европейцы, заявил Рютте

Рютте: США поставят оружие Киеву через ЕС, так как за него заплатят европейцы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 14 июля 2025
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 14 июля 2025
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Американское оружие, предназначенное для Украины, будет сначала поступать в Европу, а не напрямую Киеву, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
"Это является вопросом того, кто платит… Европейцы активизировались, взяв на себя ответственность за оплату этого оружия", - сообщил Рютте в ответ на вопрос, почему военные поставки будут идти не напрямую из США на Украину.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Уитакер: Трамп хочет помочь экономике США за счет оружия для Украины
Вчера, 23:27
По словам генсека альянса, президент США Дональд Трамп в разговоре с ним заявил о намерении поставить оружие Киеву на деньги европейцев, чтобы украинцы смогли "как-то суметь защитить себя".
По словам Рютте, НАТО обеспечит логистику данных военных поставок, чтобы от них была максимальная польза.
«
"НАТО хорошо разбирается в логистике. Поэтому доставляться оружие на Украину будет так, чтобы оно использовалось максимально эффективно. Упаковано в упаковки, которые действительно полезны и максимально эффективны", - добавил генсек.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Эксперт оценил расходы НАТО на закупки оружия для Украины
Вчера, 23:06
 
В миреУкраинаСШАКиевМарк РюттеДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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