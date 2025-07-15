https://ria.ru/20250715/mytischi-2029315446.html

Движение по обновленному участку Афанасовского шоссе открыли в Подмосковье

Движение по обновленному участку Афанасовского шоссе открыли в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2025

Движение по обновленному участку Афанасовского шоссе открыли в Подмосковье

В Мытищах открыли движение по реконструированному участку Афанасовского шоссе, дорогу от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе протяженностью 2,7 километра... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:01:00+03:00

2025-07-15T19:01:00+03:00

2025-07-15T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Мытищах открыли движение по реконструированному участку Афанасовского шоссе, дорогу от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе протяженностью 2,7 километра расширили до четырех полос движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы провели в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Сегодня по расширенному участку Афанасовского шоссе открыли движение для автомобилистов. Транспортные заторы здесь должны быть сведены к минимуму. Сейчас появился удобный заезд с Дмитровского шоссе на открытую в декабре Мытищинскую хорду. Реконструируемый участок полностью бесплатный для проезда. Работы на шоссе не заканчиваются, строителям предстоит достроить двухполосный дублер, пешеходные переходы, остановки и тротуары, благоустройство", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. До декабря 2025 года здесь планируется достроить три надземных пешеходных перехода: их пролеты уже смонтированы, в настоящее время выполняется устройство железобетонных плит пролетных строений. Также к концу года планируется обновить остановки общественного транспорта, завершить устройство локальных очистных сооружений, установить шумозащитные экраны и построить тротуары. Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении участка реконструкции будет выполнено барьерное ограждение. Во время работ строители выполняли временное уширение проезжей части, что позволяло организовывать перепуск движения и минимизировать затруднения для автомобилистов.

https://ria.ru/20250715/otdykh-2029314329.html

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московская область (подмосковье), мытищи