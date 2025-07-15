https://ria.ru/20250715/mosvodostok-2029752966.html

"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира

"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира - РИА Новости, 17.07.2025

"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира

"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира в Москве, где произошло скопление воды. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-15T14:13:00+03:00

2025-07-15T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира в Москве, где произошло скопление воды. "Мосводосток" контролирует ситуацию на проспекте Мира в районе метро Рижская. Для оперативной ликвидации временного скопления воды специалисты открыли водоприемные колодцы. Вода самотеком уходит в городскую водосточную сеть", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что вестибюль станции метро Москвы "Рижская" Большой кольцевой линии временно закрыт. В свою очередь комплекс городского хозяйства сообщил, что в отдельных районах города во вторник менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.

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москва, мосводосток