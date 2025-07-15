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"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира
"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира - РИА Новости, 17.07.2025
"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира
"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира в Москве, где произошло скопление воды. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-15T14:13:00+03:00
2025-07-15T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира в Москве, где произошло скопление воды. "Мосводосток" контролирует ситуацию на проспекте Мира в районе метро Рижская. Для оперативной ликвидации временного скопления воды специалисты открыли водоприемные колодцы. Вода самотеком уходит в городскую водосточную сеть", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что вестибюль станции метро Москвы "Рижская" Большой кольцевой линии временно закрыт. В свою очередь комплекс городского хозяйства сообщил, что в отдельных районах города во вторник менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира
"Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира в Москве
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Мосводосток" ликвидирует последствия непогоды на проспекте Мира в Москве, где произошло скопление воды.
"Мосводосток" контролирует ситуацию на проспекте Мира в районе метро Рижская. Для оперативной ликвидации временного скопления воды специалисты открыли водоприемные колодцы. Вода самотеком уходит в городскую водосточную сеть", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что вестибюль станции метро Москвы "Рижская" Большой кольцевой линии временно закрыт. В свою очередь комплекс городского хозяйства сообщил, что в отдельных районах города во вторник менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.