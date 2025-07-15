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"Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
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14:24 15.07.2025 (обновлено: 17:30 17.07.2025)
https://ria.ru/20250715/mosvodostok-2029752090.html
"Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице в Москве
"Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
"Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице в Москве
"Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице в Северном административном округе Москвы. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-15T14:24:00+03:00
2025-07-17T17:30:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
дмитровский район
мосводосток
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице в Северном административном округе Москвы. "Выполняем откачку дождевой воды на Клязьминской улице. В связи с выпадением сверхнормативных осадков в Дмитровском районе Москвы, специалисты "Мосводостока" задействовали мощные дизельные насосные установки для перекачки образовавшегося на дорогах поверхностного стока", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в столице ожидаются мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр. В свою очередь комплекс городского хозяйства сообщил, что в отдельных районах города во вторник менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.
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москва, дмитровский район, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Дмитровский район, Мосводосток
"Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице в Москве

"Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице на севере Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Мосводосток" откачивает дождевую воду на Клязьминской улице в Северном административном округе Москвы.
"Выполняем откачку дождевой воды на Клязьминской улице. В связи с выпадением сверхнормативных осадков в Дмитровском районе Москвы, специалисты "Мосводостока" задействовали мощные дизельные насосные установки для перекачки образовавшегося на дорогах поверхностного стока", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в столице ожидаются мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр. В свою очередь комплекс городского хозяйства сообщил, что в отдельных районах города во вторник менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.
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