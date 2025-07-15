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"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
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22:25 15.07.2025 (обновлено: 17:26 17.07.2025)
https://ria.ru/20250715/mosvodostok-2029750654.html
"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве
"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве
Аварийные бригады "Мосводостока" обработали все заявки, поступившие после непогоды в Москве во вторник, движение для автотранспорта и горожан не затруднено,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-15T22:25:00+03:00
2025-07-17T17:26:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
непогода
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аварийные бригады "Мосводостока" обработали все заявки, поступившие после непогоды в Москве во вторник, движение для автотранспорта и горожан не затруднено, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "В настоящее время все поступившие заявки отработаны, помех для движения автотранспорта и горожан нет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что аварийные бригады "Мосводостока" оперативно прибывали на места временных скоплений воды для пропуска поверхностного стока в водосточную сеть. "В связи с обилием воды, обрушившейся на город, потребовалось некоторое время, чтобы она самотеком уходила в водоприемные колодцы. На некоторых адресах потребовалось применение специализированной откачивающей техники, а также мощных насосных установок", - отмечается а сообщении.
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москва, мосводосток, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, непогода
"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве

"Мосводосток" обработал все заявки, поступившие после непогоды в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аварийные бригады "Мосводостока" обработали все заявки, поступившие после непогоды в Москве во вторник, движение для автотранспорта и горожан не затруднено, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока".
"В настоящее время все поступившие заявки отработаны, помех для движения автотранспорта и горожан нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что аварийные бригады "Мосводостока" оперативно прибывали на места временных скоплений воды для пропуска поверхностного стока в водосточную сеть.
"В связи с обилием воды, обрушившейся на город, потребовалось некоторое время, чтобы она самотеком уходила в водоприемные колодцы. На некоторых адресах потребовалось применение специализированной откачивающей техники, а также мощных насосных установок", - отмечается а сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокнепогода
 
 
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