https://ria.ru/20250715/mosvodostok-2029750654.html

"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве

"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве - РИА Новости, 17.07.2025

"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве

Аварийные бригады "Мосводостока" обработали все заявки, поступившие после непогоды в Москве во вторник, движение для автотранспорта и горожан не затруднено,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-15T22:25:00+03:00

2025-07-15T22:25:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аварийные бригады "Мосводостока" обработали все заявки, поступившие после непогоды в Москве во вторник, движение для автотранспорта и горожан не затруднено, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "В настоящее время все поступившие заявки отработаны, помех для движения автотранспорта и горожан нет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что аварийные бригады "Мосводостока" оперативно прибывали на места временных скоплений воды для пропуска поверхностного стока в водосточную сеть. "В связи с обилием воды, обрушившейся на город, потребовалось некоторое время, чтобы она самотеком уходила в водоприемные колодцы. На некоторых адресах потребовалось применение специализированной откачивающей техники, а также мощных насосных установок", - отмечается а сообщении.

https://ria.ru/20250714/aeroporty-2029113872.html

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москва, мосводосток, непогода