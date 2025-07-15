https://ria.ru/20250715/moskva-2029758307.html

В Москве пройдет фестиваль городского хозяйства

В Москве пройдет фестиваль городского хозяйства - РИА Новости, 17.07.2025

В Москве пройдет фестиваль городского хозяйства

Фестиваль городского хозяйства пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", гостей ждут арт-объекты, выставка спецтехники и другие активности,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-15T09:30:00+03:00

2025-07-15T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фестиваль городского хозяйства пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", гостей ждут арт-объекты, выставка спецтехники и другие активности, сообщается на сайте мэра и правительства. "В спорткомплексе "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет фестиваль городского хозяйства. Гости увидят масштабную выставку специализированной техники, узнают, как вырабатывается электрическая и тепловая энергия для жилых домов, предприятий и социальных объектов. Им расскажут об этапах подготовки питьевой воды и процессах, которые помогают создавать комфортную и безопасную городскую среду. А еще жители столицы испытают себя в роли специалистов коммунальных служб. Фестивальные площадки расположат в зоне "Подкова" у входного павильона 1а и на аллее, ведущей к Большой спортивной арене", - говорится в сообщении. Отмечается, что одними из самых интересных мест для гостей фестиваля традиционно станут арт-объекты. Любители спорта смогут позаниматься воркаутом и посетить необычную детскую трассу для картинга — гонки здесь проходят на моделях современных автомобилей городских служб. В крытом павильоне проведут мастер-классы и лекции. "Гости форума-фестиваля "Москва 2030" смогут изучить современные образцы спецтехники — автомобили пожарных и спасателей, технику для уборки и ремонта дорог, обслуживания инженерных сооружений. В этой зоне пройдут мастер-классы столичных спасателей, которые также познакомят гостей со своими четвероногими помощниками. Посетители научатся оказывать первую помощь, покорят вершину скалодрома и примерят защитную одежду пожарного", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250709/festival-2028071771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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