https://ria.ru/20250715/moskva-2029757749.html

Бригады и спецтехника дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Бригады и спецтехника дежурят на улицах Москвы из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025

Бригады и спецтехника дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-15T11:41:00+03:00

2025-07-15T11:41:00+03:00

2025-07-17T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет сильный дождь. По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении и ведомства. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

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москва, мосводосток, непогода