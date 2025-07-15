https://ria.ru/20250715/moskva-2029757749.html
Бригады и спецтехника дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
Бригады и спецтехника дежурят на улицах Москвы из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025
Бригады и спецтехника дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-15T11:41:00+03:00
2025-07-15T11:41:00+03:00
2025-07-17T17:48:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
непогода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964611839_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_8510b5cc6834aaa6fe6532dbba2b1c48.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет сильный дождь. По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении и ведомства. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
https://ria.ru/20250712/moskva-2028815011.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964611839_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ceb0bd88c537ad13d94a261250d10046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, непогода
Бригады и спецтехника дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах города идет сильный дождь. По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении и ведомства.
Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.