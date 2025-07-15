https://ria.ru/20250715/moskva-2029751161.html

"Мосводосток" устраняет последствия непогоды на Открытом шоссе

"Мосводосток" устраняет последствия непогоды на Открытом шоссе - РИА Новости, 17.07.2025

"Мосводосток" устраняет последствия непогоды на Открытом шоссе

Откачка дождевой воды после непогоды происходит на Открытом шоссе в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-15T15:15:00+03:00

2025-07-15T15:15:00+03:00

2025-07-17T17:28:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

восточный административный округ (москва)

москва

мосводосток

непогода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358067_0:44:3487:2005_1920x0_80_0_0_e90d3ba95d2956ffba39c470635b72f7.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Откачка дождевой воды после непогоды происходит на Открытом шоссе в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Продолжаем откачку дождевой воды на Открытом шоссе. В настоящее время основной объем выпавших атмосферных осадков локализован. Продолжаем откачку остаточных последствий сверхнормативного ливня", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение городского общественного транспорта осуществляется без затруднений.

https://ria.ru/20250715/mosvodostok-2029750654.html

восточный административный округ (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

восточный административный округ (москва), москва, мосводосток, непогода