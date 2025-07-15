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"Мосводосток" устраняет последствия непогоды на Открытом шоссе - РИА Новости, 17.07.2025
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15:15 15.07.2025 (обновлено: 17:28 17.07.2025)
https://ria.ru/20250715/moskva-2029751161.html
"Мосводосток" устраняет последствия непогоды на Открытом шоссе
"Мосводосток" устраняет последствия непогоды на Открытом шоссе - РИА Новости, 17.07.2025
"Мосводосток" устраняет последствия непогоды на Открытом шоссе
Откачка дождевой воды после непогоды происходит на Открытом шоссе в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-15T15:15:00+03:00
2025-07-17T17:28:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
восточный административный округ (москва)
москва
мосводосток
непогода
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Откачка дождевой воды после непогоды происходит на Открытом шоссе в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Продолжаем откачку дождевой воды на Открытом шоссе. В настоящее время основной объем выпавших атмосферных осадков локализован. Продолжаем откачку остаточных последствий сверхнормативного ливня", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение городского общественного транспорта осуществляется без затруднений.
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восточный административный округ (москва), москва, мосводосток, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Восточный административный округ (Москва), Москва, Мосводосток, непогода
"Мосводосток" устраняет последствия непогоды на Открытом шоссе

На Открытом шоссе в Москве продолжается откачка дождевой воды после непогоды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение транспорта
Движение транспорта - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Движение транспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Откачка дождевой воды после непогоды происходит на Открытом шоссе в Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока".
"Продолжаем откачку дождевой воды на Открытом шоссе. В настоящее время основной объем выпавших атмосферных осадков локализован. Продолжаем откачку остаточных последствий сверхнормативного ливня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение городского общественного транспорта осуществляется без затруднений.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Мосводосток" обработал все заявки после непогоды в Москве
15 июля, 22:25
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВосточный административный округ (Москва)МоскваМосводостокнепогода
 
 
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