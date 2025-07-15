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В Москве трактор спасает машины, затопленные из-за сильного ливня - РИА Новости, 15.07.2025
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14:42 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/moskva-2029248624.html
В Москве трактор спасает машины, затопленные из-за сильного ливня
В Москве трактор спасает машины, затопленные из-за сильного ливня - РИА Новости, 15.07.2025
В Москве трактор спасает машины, затопленные из-за сильного ливня
Трактор коммунальных служб спасает машины, которые оказались затоплены из-за сильного ливня у ЖК "Дмитровский парк" на севере Москвы. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:42:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трактор коммунальных служб спасает машины, которые оказались затоплены из-за сильного ливня у ЖК "Дмитровский парк" на севере Москвы. Жители ЖК "Дмитровский парк" поделились с РИА Новости видео последствий сильного ливня. На проезжей части подтоплены несколько автомобилей, вода порой достигает капота и выше. Трактор коммунальных служб, зацепив иномарку, оттаскивает ее. Сейчас у ЖК работают коммунальные службы и откачивают воду. Кроме того, как рассказала одна из жительниц ЖК, соседи, чтобы спасти свои автомобили, которые находятся на парковке, соорудили на въезде на паркинг ограждение от воды. Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в столице ожидаются мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр.
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Трактор спасает затопленные ливнем машины на севере Москвы
Видео из расположенного на севере Москвы ЖК "Дмитровский парк" о том, как трактор коммунальных служб спасает затопленные ливнем машины.
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происшествия, москва, евгений тишковец
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец
В Москве трактор спасает машины, затопленные из-за сильного ливня

В Москве трактор коммунальных служб спасает затопленные из-за ливня машины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трактор коммунальных служб спасает машины, которые оказались затоплены из-за сильного ливня у ЖК "Дмитровский парк" на севере Москвы.
Жители ЖК "Дмитровский парк" поделились с РИА Новости видео последствий сильного ливня. На проезжей части подтоплены несколько автомобилей, вода порой достигает капота и выше. Трактор коммунальных служб, зацепив иномарку, оттаскивает ее.
Сейчас у ЖК работают коммунальные службы и откачивают воду.
Кроме того, как рассказала одна из жительниц ЖК, соседи, чтобы спасти свои автомобили, которые находятся на парковке, соорудили на въезде на паркинг ограждение от воды.
Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в столице ожидаются мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр.
Тропические ливни в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Тропические ливни в Москве
13:27
 
ПроисшествияМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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