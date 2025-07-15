https://ria.ru/20250715/moskva-2029232676.html

В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки

В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки - РИА Новости, 15.07.2025

В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки

Редкие соколы-чеглоки поселились в национальном парке "Лосиный остров" в столице, они занесены в Красные книги Москвы и области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:01:00+03:00

2025-07-15T14:01:00+03:00

2025-07-15T14:01:00+03:00

хорошие новости

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813132859_0:189:3080:1923_1920x0_80_0_0_c3a20a2fa4799bd98a3c3cdd5cd8d4ac.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Редкие соколы-чеглоки поселились в национальном парке "Лосиный остров" в столице, они занесены в Красные книги Москвы и области, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В Лосином острове поселились редкие соколы-чеглоки. Обнаружили их гнездо во время обследования московской части парка совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Пернатые занесены в Красные книги Москвы и области", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пара насиживает кладку из двух яиц на высоте более 20 метров, период инкубации обычно длится около месяца. Чеглоки - поздние родители. Птенцы появляются, когда у других хищных потомство уже самостоятельное. Это связано с особым рационом: они охотятся на стрижей, и сроки выкармливания чеглочат совпадают с массовым вылетом молодых стрижат. "Хищные птицы неохотно заселяют мегаполисы: они избегают шума и нуждаются в больших зеленых массивах. Поэтому чеглоки гнездятся у нас далеко не каждый год, выбирая самые укромные уголки - Лосиный остров, Битцевский лес, парк Останкино и другие крупные природные территории", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250715/lenoblast-2029215758.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва