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В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки - РИА Новости, 15.07.2025
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14:01 15.07.2025
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В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки
В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки - РИА Новости, 15.07.2025
В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки
Редкие соколы-чеглоки поселились в национальном парке "Лосиный остров" в столице, они занесены в Красные книги Москвы и области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:01:00+03:00
2025-07-15T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Редкие соколы-чеглоки поселились в национальном парке "Лосиный остров" в столице, они занесены в Красные книги Москвы и области, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В Лосином острове поселились редкие соколы-чеглоки. Обнаружили их гнездо во время обследования московской части парка совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Пернатые занесены в Красные книги Москвы и области", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пара насиживает кладку из двух яиц на высоте более 20 метров, период инкубации обычно длится около месяца. Чеглоки - поздние родители. Птенцы появляются, когда у других хищных потомство уже самостоятельное. Это связано с особым рационом: они охотятся на стрижей, и сроки выкармливания чеглочат совпадают с массовым вылетом молодых стрижат. "Хищные птицы неохотно заселяют мегаполисы: они избегают шума и нуждаются в больших зеленых массивах. Поэтому чеглоки гнездятся у нас далеко не каждый год, выбирая самые укромные уголки - Лосиный остров, Битцевский лес, парк Останкино и другие крупные природные территории", - уточняется в сообщении.
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Хорошие новости, Москва
В московском парке "Лосиный остров" поселились редкие соколы-чеглоки

Редкие соколы-чеглоки поселились в московском парке "Лосиный остров"

CC BY-SA 4.0 / Johnsonwang6688 / Falco subbuteoСокол чеглок
Сокол чеглок - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Johnsonwang6688 / Falco subbuteo
Сокол чеглок. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Редкие соколы-чеглоки поселились в национальном парке "Лосиный остров" в столице, они занесены в Красные книги Москвы и области, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Лосином острове поселились редкие соколы-чеглоки. Обнаружили их гнездо во время обследования московской части парка совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Пернатые занесены в Красные книги Москвы и области", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пара насиживает кладку из двух яиц на высоте более 20 метров, период инкубации обычно длится около месяца. Чеглоки - поздние родители. Птенцы появляются, когда у других хищных потомство уже самостоятельное. Это связано с особым рационом: они охотятся на стрижей, и сроки выкармливания чеглочат совпадают с массовым вылетом молодых стрижат.
"Хищные птицы неохотно заселяют мегаполисы: они избегают шума и нуждаются в больших зеленых массивах. Поэтому чеглоки гнездятся у нас далеко не каждый год, выбирая самые укромные уголки - Лосиный остров, Битцевский лес, парк Останкино и другие крупные природные территории", - уточняется в сообщении.
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