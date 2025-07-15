https://ria.ru/20250715/moskva-2029167092.html

Ликсутов: на 17% вырос выпуск электротехнического оборудования в столице

Ликсутов: на 17% вырос выпуск электротехнического оборудования в столице - РИА Новости, 15.07.2025

Ликсутов: на 17% вырос выпуск электротехнического оборудования в столице

Московские компании за первые пять месяцев текущего года на 17% увеличили выпуск электротехнического оборудования, если сравнивать показатели с данными такого... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:40:00+03:00

2025-07-15T09:40:00+03:00

2025-07-15T09:40:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Московские компании за первые пять месяцев текущего года на 17% увеличили выпуск электротехнического оборудования, если сравнивать показатели с данными такого же периода 2024 года, сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он напомнил, что на территории мегаполиса по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина создаются условия для устойчивого роста индекса промышленного производства во всех сферах."Так, в январе-мае 2025-го объем выпуска электротехнического оборудования увеличился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких высоких показателей производители достигли благодаря действующему в Москве эффективному комплексу мер поддержки промышленности", – отметил заммэра, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.В столичный электротехнический сектор входят более 130 компаний, которые специализируются на выпуске высокотехнологичных изделий. Их продукция не только соответствует современным требованиям рынка, но и успешно замещает иностранные аналоги.Как рассказал министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов, за пять месяцев этого года столичные предприятия нарастили выпуск электрической коммутационной аппаратуры на 52,6 % по сравнению с таким же периодом 2024 года."Столичные предприятия специализируются на производстве высокотехнологичных изделий, которые находят широкое применение в промышленности, транспортной сфере, энергетике и других отраслях. Электротехнические решения этих компаний, в том числе, способствуют модернизации систем электроснабжения метрополитена", – подчеркнул Гарбузов.Так, столичное предприятие по выпуску оборудования для распределения электроэнергии и систем автоматизации — компания "Электропривод НПЦ-21" — за пять месяцев 2025 года произвела свыше 2 тысяч шкафов автоматизации и электроустановок низковольтного комплектного устройства. Данный факт подтверждает спрос на высокотехнологичную продукцию.По словам гендиректора предприятия Валерия Притулина, внедрение современных технологий и строгое соблюдение стандартов качества позволяют укреплять рыночные позиции, наращивать производственные мощности и расширять линейку продукции. В пример он привел реализацию проектов для столичной подземки. Так, в электродепо "Южное" Замоскворецкой линии установлено свыше 250 шкафов автоматики, а для депо "Саларьево", предназначенного для обслуживания составов Сокольнической и Троицкой линий, изготовили свыше 2 тысяч единиц оборудования автоматизации и распределения.Кроме того, московское предприятие "Фабрика Вентиляции ГалВент" расширило линейку своей продукции. Компания занимается выпуском воздуховодов, фасонных изделий, шумоглушителей, деталей систем вентиляции. Компания представила инновационный штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции. Спрос со стороны рынка и эффективность стратегии модернизации производства увеличились. Так, за первые пять месяцев текущего года общий объем производства компании вырос на 10% в сравнении с таким же периодом 2024 года.В прошлом месяце два производственных участка этого предприятия установили рекорды. Один из них, специализирующийся на плазменной резке, достиг выработки 35,1 квадратного метра на сотрудника в час (увеличение производительности на 20,6% по сравнению с 2024 годом). Другой, выпускающий оцинкованные фланцы, увеличил производительность на 31,7% — до 52,7 изделия в час. Всего программы оптимизации охватывают пять участков фабрики.

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https://ria.ru/20250613/liksutov-2022353723.html

https://ria.ru/20250711/garbuzov-2028584552.html

https://ria.ru/20250708/moskva-2027668333.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов