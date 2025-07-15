https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029184105.html

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в обострении бедности в стране

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в обострении бедности в стране - РИА Новости, 15.07.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в обострении бедности в стране

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что евроинтеграционный курс властей во главе с Майей Санду привел к обострению бедности, депопуляции и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:52:00+03:00

2025-07-15T10:52:00+03:00

2025-07-15T10:52:00+03:00

в мире

молдавия

владимир филат

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что евроинтеграционный курс властей во главе с Майей Санду привел к обострению бедности, депопуляции и экономическим проблемам. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. "Расследование европейского издания подтверждает всё, о чём я говорил раньше: на бумаге у нас — европейская интеграция и реформы; на деле — бедность, долги, пустые сёла, заблокированные институты. Власть, которая упустила шанс поставить людей на первое место", - написал Филат в своем Telegram-канале, опубликовав данные европейского издания REST. Согласно представленным фактам, 31,6% населения Молдавии живут за чертой бедности при минимальном доходе около 160 долларов. Население республики сократилось с 4,3 миллиона до 2,5 миллиона человек, ежегодно страну покидает около 50 тысяч человек. "Рождаемость снизилась на 70% по сравнению с 1989 годом. Население сократилось с 4,3 млн до 2,5 млн, ежегодно уезжает около 50 000 человек — эквивалент целого района в год. Почти половина граждан живут в диаспоре, а страна зависит от переводов. Молодёжь в меньшинстве, людей старше 60 лет уже 23%. Пустые сёла, закрытые школы, рынки без людей — и ни одного серьёзного плана по остановке исхода", - отметил экс-премьер. Филат также указал на энергетический кризис – Молдавия остается на 70% зависимой от дорогого импорта после прекращения российских поставок газа в 2022 году. Зимой 2022-23 годов правительство взяло в долг 400 миллионов евро. "Эти цифры — не просто статистика. Это люди, которые мёрзнут в домах, пустые сёла, отсутствие надежды. Молдова получила статус кандидата в ЕС и план роста на 1,9 миллиарда евро, но уровень жизни не улучшился. Европейская риторика скрыла реальные провалы. Правосудие заблокировано, экономика застыла, бедность и демографический спад углубились. Пора честно признать реальность и поставить людей на первое место. Потому что в стране без людей уже нечем управлять", - заключил политик. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029171139.html

https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028913349.html

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в мире, молдавия, владимир филат, майя санду, евросоюз