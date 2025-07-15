https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029171139.html

Эксперт: власти Молдавии морочат голову избирателю мнимой евроинтеграцией

Эксперт: власти Молдавии морочат голову избирателю мнимой евроинтеграцией - РИА Новости, 15.07.2025

Эксперт: власти Молдавии морочат голову избирателю мнимой евроинтеграцией

Власти Молдавии и прежде всего правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) в преддверии предстоящих в сентябре парламентских выборов морочат голову... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:54:00+03:00

2025-07-15T09:54:00+03:00

2025-07-15T09:54:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Власти Молдавии и прежде всего правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) в преддверии предстоящих в сентябре парламентских выборов морочат голову избирателю мнимой евроинтеграцией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее парламент принял декларацию "о присоединении Республики Молдова к Европейскому союзу". Согласно декларации, "вступление в Европейский Союз является единственным жизнеспособным способом гарантировать свободу, мир и устойчивое развитие Республики Молдова в контексте угроз национальной и региональной безопасности". "Власти Молдавии стараются убедить избирателя в единственно возможном пути развития, только через евроинтеграцию, по сути, морочат голову своеобразной "евроморковкой", - сказал Шорников. Он напомнил, что парламентские выборы в Молдавии в этом году пройдут 28 сентября. "Власти в Молдавии пытаются поместить общественное сознание страны в довольно простую матрицу: во-первых, все внутренние проблемы можно решить через присоединение Молдовы к Евросоюзу; во-вторых, единственной партией, которой позволено декларировать своей целью евроинтеграцию остается ПДС; в-третьих, все остальные политформирования, несмотря на их проевропейские лозунги, лишены высочайшего доверия брюссельских чиновников, а значит они могут лишь поддерживать курс ПДС; в-четвертых, партии, которые не поддерживают евроинтеграцию – антинациональные и должны быть запрещены", - отметил собеседник агентства. По его словам, в рамках такой логики власти Молдавии и ведут политический процесс, главное содержание которого поддержание у населения иллюзии скорой и неизбежной евроинтеграции. "В этом молдавские власти находят полную поддержку еврочиновников. Для этого ЕС периодически устраивает в Кишиневе свои слеты с обсуждением планов расширения ЕС. Никакой конкретики на таких саммитах нет, но твердое намерение когда-нибудь принять в свой состав Молдавию они обозначают", - отметил эксперт. Он уточнил, что со своей стороны и молдавские власти декларируют непоколебимость европейского пути. "Весь этот морок необходимо поддерживать строго до парламентских выборов. А когда трижды обманутый избиратель снова проголосует за проевропейский курс, брюссельские марионетки продолжат реализацию глобалистской повестки в нашем регионе, какой бы она ни была", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, кишинев, евросоюз