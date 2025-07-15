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Власти Молдавии пытаются лишить Гагаузию автономии, заявил депутат - РИА Новости, 15.07.2025
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21:50 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/moldavija-2029335774.html
Власти Молдавии пытаются лишить Гагаузию автономии, заявил депутат
Власти Молдавии пытаются лишить Гагаузию автономии, заявил депутат - РИА Новости, 15.07.2025
Власти Молдавии пытаются лишить Гагаузию автономии, заявил депутат
Власти Молдавии используют разные методы, чтобы лишить Гагаузию автономии, продвигая идею о том, что регион получил особый статус по ошибке, заявил депутат... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T21:50:00+03:00
2025-07-15T21:50:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Власти Молдавии используют разные методы, чтобы лишить Гагаузию автономии, продвигая идею о том, что регион получил особый статус по ошибке, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. "Власть отбирает полномочия у автономии, и суды переподчинили в регионе, не включили башкана (главу - ред.) в состав правительства, хотя это прописано в законе. Предпринимаются попытки лишить гагаузов этой автономии, некоторые представители правящей партии открыто заявляли, что было ошибкой давать Гагаузскому региону автономию", - заявил Фотеску в эфире телеканала "Первый в Молдове". Депутат отметил, что власть вела целую "системную атаку на непокорный регион". "Власть в Молдове на протяжении 4 лет пытается переломить настроения жителей Гагаузии, урезая полномочия автономии. Власть боится (главу автономии – ред.) Евгению Гуцул и пытается хоть каким-то образом переломить ситуацию и показать народу Гагаузии, что если мы сломали вашего башкана, то вас и подавно", - добавил Фотеску. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Власти Молдавии пытаются лишить Гагаузию автономии, заявил депутат

Депутат Фотеску: власти Молдавии хотят лишить Гагаузию полученной автономии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Власти Молдавии используют разные методы, чтобы лишить Гагаузию автономии, продвигая идею о том, что регион получил особый статус по ошибке, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
"Власть отбирает полномочия у автономии, и суды переподчинили в регионе, не включили башкана (главу - ред.) в состав правительства, хотя это прописано в законе. Предпринимаются попытки лишить гагаузов этой автономии, некоторые представители правящей партии открыто заявляли, что было ошибкой давать Гагаузскому региону автономию", - заявил Фотеску в эфире телеканала "Первый в Молдове".
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Депутат отметил, что власть вела целую "системную атаку на непокорный регион".
"Власть в Молдове на протяжении 4 лет пытается переломить настроения жителей Гагаузии, урезая полномочия автономии. Власть боится (главу автономии – ред.) Евгению Гуцул и пытается хоть каким-то образом переломить ситуацию и показать народу Гагаузии, что если мы сломали вашего башкана, то вас и подавно", - добавил Фотеску.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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