https://ria.ru/20250715/moldavija-2029174668.html

Комитет "Победы": у срочников в Молдавии нет патриотической подготовки

Комитет "Победы": у срочников в Молдавии нет патриотической подготовки - РИА Новости, 15.07.2025

Комитет "Победы": у срочников в Молдавии нет патриотической подготовки

Солдаты срочной службы в Молдавии привлекаются к участию в идеологических мероприятиях вместо полноценной патриотической подготовки, написал в своем блоге... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:11:00+03:00

2025-07-15T10:11:00+03:00

2025-07-15T10:11:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Солдаты срочной службы в Молдавии привлекаются к участию в идеологических мероприятиях вместо полноценной патриотической подготовки, написал в своем блоге общественный деятель, глава координационного комитета блока "Победа" Алексей Петрович. Ранее в Молдавии по инициативе правительства был запущен проект, посвященный депортациям в Сибирь в сталинский период. Согласно приказу, подписанному министром образования Даном Перчуном, 8 мая в обязательном порядке был организован показ фильма "Сибирь на костях" — не только для школьников, начиная с пятого класса, но и в других учреждениях. Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции, заявившей об одностороннем освещении темы и отсутствии упоминаний о таких причинах репрессий, как доносы и обвинения в коллаборационизме. "Сегодня молодых солдат в сорокаградусную жару сажают в вагоны и везут на показ фильма "Сибирь на костях". Вместо системной работы по воспитанию уважения к истории и героям — попытка посеять комплекс жертвы", - отметил Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы". Общественный деятель также отметил, что в рамках армейского воспитания практически не упоминаются ключевые события, связанные с военной историей Молдавии. "Почему не показывают фильмы о Ясско-Кишиневской операции, молдавских подпольщиках, афганской кампании или участии в Первой мировой?" — задался вопросом Петрович. Он констатировал, что в молдавской армии отсутствует четкая концепция патриотического воспитания. "Нет, такой задачи ни в армии, ни в государстве нет. Есть установка - воспитать ненависть под видом памяти", — добавил глава координационного комитета блока "Победа". Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. В последнее время в Молдавии усиливается общественное внимание к содержанию идеологических программ в армии. Темой обсуждения стали выбор фильмов для просмотров и способы интерпретации исторических событий в рамках военного воспитания.

https://ria.ru/20250604/moldaviya-2020868880.html

https://ria.ru/20250602/kishinev-2020572011.html

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в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду