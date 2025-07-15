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ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025

ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 435 военнослужащих ВСУ, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:07:00+03:00

2025-07-15T12:07:00+03:00

2025-07-15T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

доброполье (город)

красноармейск

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 435 военнослужащих ВСУ, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

доброполье (город)

красноармейск

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доброполье (город), красноармейск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность