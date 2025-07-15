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ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 15.07.2025 (обновлено: 12:13 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/mo-2029204839.html
ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 435 военнослужащих ВСУ, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:07:00+03:00
2025-07-15T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
красноармейск
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 435 военнослужащих ВСУ, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
доброполье (город)
красноармейск
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доброполье (город), красноармейск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Красноармейск, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 435 военнослужащих ВСУ, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДоброполье (город)КрасноармейскДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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