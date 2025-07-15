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ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 435 военнослужащих ВСУ, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:07:00+03:00
2025-07-15T12:07:00+03:00
2025-07-15T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 435 военнослужащих ВСУ, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.
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доброполье (город), красноармейск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Красноармейск, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра" за сутки