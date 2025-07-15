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Российские войска освободили Воскресенку в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 15.07.2025 (обновлено: 12:51 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/mo-2029203396.html
Российские войска освободили Воскресенку в ДНР
Российские войска освободили Воскресенку в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
Российские войска освободили Воскресенку в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:04:00+03:00
2025-07-15T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры освобождения Воскресенки в ДНР
Минобороны России публикует видео об освобождении Воскресенки в ДНР, о котором военное ведомство сообщало сегодня.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Воскресенку в ДНР

МО: российские войска освободили Воскресенку в ДНР

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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