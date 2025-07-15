https://ria.ru/20250715/mo-2029203396.html

Российские войска освободили Воскресенку в ДНР

Российские войска освободили Воскресенку в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025

Российские войска освободили Воскресенку в ДНР

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:04:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Кадры освобождения Воскресенки в ДНР Минобороны России публикует видео об освобождении Воскресенки в ДНР, о котором военное ведомство сообщало сегодня. 2025-07-15T12:04 true PT2M08S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность