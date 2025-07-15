https://ria.ru/20250715/mo-2029203396.html
Российские войска освободили Воскресенку в ДНР
Российские войска освободили Воскресенку в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
Российские войска освободили Воскресенку в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:04:00+03:00
2025-07-15T12:04:00+03:00
2025-07-15T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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Кадры освобождения Воскресенки в ДНР
Минобороны России публикует видео об освобождении Воскресенки в ДНР, о котором военное ведомство сообщало сегодня.
2025-07-15T12:04
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РИА Новости
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Воскресенку в ДНР
МО: российские войска освободили Воскресенку в ДНР