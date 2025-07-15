https://ria.ru/20250715/mishustin-2029251191.html
Мишустин проводит сессию по вопросам развития авиационной промышленности
Мишустин проводит сессию по вопросам развития авиационной промышленности - РИА Новости, 15.07.2025
Мишустин проводит сессию по вопросам развития авиационной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по вопросам развития авиационной промышленности. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:57:00+03:00
2025-07-15T14:57:00+03:00
2025-07-15T14:57:00+03:00
россия
михаил мишустин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по вопросам развития авиационной промышленности.
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Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития авиационной промышленности
Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития авиационной промышленности
2025-07-15T14:57
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PT6M01S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин проводит сессию по вопросам развития авиационной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по вопросам развития авиационной промышленности.
2025-07-15T14:57
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PT6M01S
Мишустин проводит сессию по вопросам развития авиационной промышленности
Читать ria.ru в
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по вопросам развития авиационной промышленности.