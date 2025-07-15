https://ria.ru/20250715/mironov-2029140192.html
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных - РИА Новости, 15.07.2025
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:09:00+03:00
2025-07-15T04:09:00+03:00
2025-07-15T04:09:00+03:00
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сергей миронов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о введении для многодетных семей единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о введении единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по всей стране", - сказано в письме. Отмечается, что при этом размер выплаты должен начинаться с 30 процентов и увеличиваться на 10 процентов с рождением каждого последующего ребенка в многодетной семье, но не превышать 100 процентов. Введение указанных мер, по мнению политика, будет способствовать стимулированию рождаемости, укреплению материального положения многодетных семей и восстановлению социальной справедливости в распределении мер государственной поддержки. "Считаем необходимым усилить меры социальной поддержки, уделив особое внимание многодетным семьям", - подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости. Лидер СРЗП напомнил, что указом президента России для многодетных семей установлена льгота в размере не ниже 30% от оплаты жилья и коммунальных услуг. "При этом в некоторых регионах действует прогрессивная шкала таких компенсаций, что напрямую способствует демографическому росту, ведь по мере рождения каждого нового ребенка растут расходы на ЖКХ, составляя значительную долю бюджета многодетных семей", - добавил депутат. В этой связи, по его мнению, прогрессивная шкала становится фактором стимулирования рождаемости. "Мы предлагаем по всей стране ввести такой порядок: размер льготы начинать с 30% и увеличивать на 10% с рождением каждого последующего ребенка и так до полного освобождения от оплаты", - подытожил Миронов.
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021455053.html
https://ria.ru/20250708/mironov-2027808469.html
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html
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общество, россия, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Миронов
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных
Миронов предложил прогрессивную систему компенсации за ЖКХ для многодетных
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о введении для многодетных семей единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о введении единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по всей стране", - сказано в письме.
Отмечается, что при этом размер выплаты должен начинаться с 30 процентов и увеличиваться на 10 процентов с рождением каждого последующего ребенка в многодетной семье, но не превышать 100 процентов.
Введение указанных мер, по мнению политика, будет способствовать стимулированию рождаемости, укреплению материального положения многодетных семей и восстановлению социальной справедливости в распределении мер государственной поддержки.
"Считаем необходимым усилить меры социальной поддержки, уделив особое внимание многодетным семьям", - подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.
Лидер СРЗП напомнил, что указом президента России
для многодетных семей установлена льгота в размере не ниже 30% от оплаты жилья и коммунальных услуг.
"При этом в некоторых регионах действует прогрессивная шкала таких компенсаций, что напрямую способствует демографическому росту, ведь по мере рождения каждого нового ребенка растут расходы на ЖКХ, составляя значительную долю бюджета многодетных семей", - добавил депутат.
В этой связи, по его мнению, прогрессивная шкала становится фактором стимулирования рождаемости. "Мы предлагаем по всей стране ввести такой порядок: размер льготы начинать с 30% и увеличивать на 10% с рождением каждого последующего ребенка и так до полного освобождения от оплаты", - подытожил Миронов
.