Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/mironov-2029140192.html
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных - РИА Новости, 15.07.2025
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:09:00+03:00
2025-07-15T04:09:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о введении для многодетных семей единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о введении единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по всей стране", - сказано в письме. Отмечается, что при этом размер выплаты должен начинаться с 30 процентов и увеличиваться на 10 процентов с рождением каждого последующего ребенка в многодетной семье, но не превышать 100 процентов. Введение указанных мер, по мнению политика, будет способствовать стимулированию рождаемости, укреплению материального положения многодетных семей и восстановлению социальной справедливости в распределении мер государственной поддержки. "Считаем необходимым усилить меры социальной поддержки, уделив особое внимание многодетным семьям", - подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости. Лидер СРЗП напомнил, что указом президента России для многодетных семей установлена льгота в размере не ниже 30% от оплаты жилья и коммунальных услуг. "При этом в некоторых регионах действует прогрессивная шкала таких компенсаций, что напрямую способствует демографическому росту, ведь по мере рождения каждого нового ребенка растут расходы на ЖКХ, составляя значительную долю бюджета многодетных семей", - добавил депутат. В этой связи, по его мнению, прогрессивная шкала становится фактором стимулирования рождаемости. "Мы предлагаем по всей стране ввести такой порядок: размер льготы начинать с 30% и увеличивать на 10% с рождением каждого последующего ребенка и так до полного освобождения от оплаты", - подытожил Миронов.
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021455053.html
https://ria.ru/20250708/mironov-2027808469.html
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Миронов
Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных

Миронов предложил прогрессивную систему компенсации за ЖКХ для многодетных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о введении для многодетных семей единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о введении единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по всей стране", - сказано в письме.
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
7 июня, 01:57
Отмечается, что при этом размер выплаты должен начинаться с 30 процентов и увеличиваться на 10 процентов с рождением каждого последующего ребенка в многодетной семье, но не превышать 100 процентов.
Введение указанных мер, по мнению политика, будет способствовать стимулированию рождаемости, укреплению материального положения многодетных семей и восстановлению социальной справедливости в распределении мер государственной поддержки.
"Считаем необходимым усилить меры социальной поддержки, уделив особое внимание многодетным семьям", - подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.
Лидер СРЗП напомнил, что указом президента России для многодетных семей установлена льгота в размере не ниже 30% от оплаты жилья и коммунальных услуг.
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных
8 июля, 04:18
"При этом в некоторых регионах действует прогрессивная шкала таких компенсаций, что напрямую способствует демографическому росту, ведь по мере рождения каждого нового ребенка растут расходы на ЖКХ, составляя значительную долю бюджета многодетных семей", - добавил депутат.
В этой связи, по его мнению, прогрессивная шкала становится фактором стимулирования рождаемости. "Мы предлагаем по всей стране ввести такой порядок: размер льготы начинать с 30% и увеличивать на 10% с рождением каждого последующего ребенка и так до полного освобождения от оплаты", - подытожил Миронов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В ГД предложили дать семьям с детьми жилье на правах соцнайма
15 апреля, 04:08
 
ОбществоРоссияСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала