Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали об отношении России к поставкам оружия Киеву через НАТО - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 15.07.2025 (обновлено: 13:10 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/mid-2029212033.html
В МИД рассказали об отношении России к поставкам оружия Киеву через НАТО
В МИД рассказали об отношении России к поставкам оружия Киеву через НАТО - РИА Новости, 15.07.2025
В МИД рассказали об отношении России к поставкам оружия Киеву через НАТО
Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:38:00+03:00
2025-07-15T13:10:00+03:00
россия
нато
москва
александр грушко
дональд трамп
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."В Москве к этому относятся отрицательно", - сказал он журналистам."Я напомню, что на саммите в Гааге (генсек альянса Марк - ред.) Рютте заявил, что "наша общая задача сделать НАТО более летальной", не в том смысле, что она умрет через несколько дней, а сделать ее более смертоносной, а также удерживать Украину в бою", - подчеркнул дипломат.Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
https://ria.ru/20250715/kosachev-2029175928.html
россия
москва
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, москва, александр грушко, дональд трамп, сша, украина
Россия, НАТО, Москва, Александр Грушко, Дональд Трамп, США, Украина
В МИД рассказали об отношении России к поставкам оружия Киеву через НАТО

МИД: Россия отрицательно относится к роли НАТО в поставках оружия Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Москве к этому относятся отрицательно", - сказал он журналистам.
"Я напомню, что на саммите в Гааге (генсек альянса Марк - ред.) Рютте заявил, что "наша общая задача сделать НАТО более летальной", не в том смысле, что она умрет через несколько дней, а сделать ее более смертоносной, а также удерживать Украину в бою", - подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Косачев обвинил НАТО в генерировании новых угроз безопасности
10:20
 
РоссияНАТОМоскваАлександр ГрушкоДональд ТрампСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала