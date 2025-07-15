https://ria.ru/20250715/mid-2029212033.html

В МИД рассказали об отношении России к поставкам оружия Киеву через НАТО

В МИД рассказали об отношении России к поставкам оружия Киеву через НАТО - РИА Новости, 15.07.2025

В МИД рассказали об отношении России к поставкам оружия Киеву через НАТО

Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:38:00+03:00

2025-07-15T12:38:00+03:00

2025-07-15T13:10:00+03:00

россия

нато

москва

александр грушко

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва отрицательно относится к поставкам Украине вооружений через НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."В Москве к этому относятся отрицательно", - сказал он журналистам."Я напомню, что на саммите в Гааге (генсек альянса Марк - ред.) Рютте заявил, что "наша общая задача сделать НАТО более летальной", не в том смысле, что она умрет через несколько дней, а сделать ее более смертоносной, а также удерживать Украину в бою", - подчеркнул дипломат.Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.

https://ria.ru/20250715/kosachev-2029175928.html

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россия, нато, москва, александр грушко, дональд трамп, сша, украина