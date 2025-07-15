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В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева - РИА Новости, 15.07.2025
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14:32 15.07.2025 (обновлено: 14:42 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/metro-2029244652.html
В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева
В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева - РИА Новости, 15.07.2025
В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева
Нет движения на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:32:00+03:00
2025-07-15T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нет движения на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения на участке Щелковская – Партизанская из-за дерева на пути", - говорится в сообщении ведомства.
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Происшествия
В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева

В Москве между Щелковской и Партизанской нет движения из-за дерева на пути

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нет движения на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Арбатско-Покровской линии нет движения на участке Щелковская – Партизанская из-за дерева на пути", - говорится в сообщении ведомства.
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