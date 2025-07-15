https://ria.ru/20250715/metro-2029244652.html

В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева

В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева - РИА Новости, 15.07.2025

В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева

Нет движения на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:32:00+03:00

2025-07-15T14:32:00+03:00

2025-07-15T14:42:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нет движения на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения на участке Щелковская – Партизанская из-за дерева на пути", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, происшествия