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В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева
В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева - РИА Новости, 15.07.2025
В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева
Нет движения на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:32:00+03:00
2025-07-15T14:32:00+03:00
2025-07-15T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нет движения на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения на участке Щелковская – Партизанская из-за дерева на пути", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, происшествия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Происшествия
В Москве на участке синей ветки метро нет движения из-за упавшего дерева
В Москве между Щелковской и Партизанской нет движения из-за дерева на пути