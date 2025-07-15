https://ria.ru/20250715/medvedev--2029163121.html

Медведев прокомментировал слова Трампа о мерах в отношении России

Медведев прокомментировал слова Трампа о мерах в отношении России - РИА Новости, 15.07.2025

Медведев прокомментировал слова Трампа о мерах в отношении России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:17:00+03:00

2025-07-15T09:17:00+03:00

2025-07-15T09:29:00+03:00

россия

в мире

специальная военная операция на украине

дональд трамп

сша

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу"."Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X.В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.

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россия, в мире, дональд трамп, сша, украина, дмитрий медведев