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Медведев прокомментировал слова Трампа о мерах в отношении России - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:17 15.07.2025 (обновлено: 09:29 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/medvedev--2029163121.html
Медведев прокомментировал слова Трампа о мерах в отношении России
Медведев прокомментировал слова Трампа о мерах в отношении России - РИА Новости, 15.07.2025
Медведев прокомментировал слова Трампа о мерах в отношении России
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:17:00+03:00
2025-07-15T09:29:00+03:00
россия
в мире
специальная военная операция на украине
дональд трамп
сша
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу"."Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X.В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
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россия, в мире, дональд трамп, сша, украина, дмитрий медведев
Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, США, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал слова Трампа о мерах в отношении России

Медведев назвал слова Трампа о мерах в отношении РФ театральным ультиматумом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу".
"Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X.
В понедельник Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДональд ТрампСШАУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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