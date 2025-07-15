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Более ста человек будут судить за схемы с обналичиванием маткапитала - РИА Новости, 15.07.2025
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13:10 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/matkapital-2029220944.html
Более ста человек будут судить за схемы с обналичиванием маткапитала
Более ста человек будут судить за схемы с обналичиванием маткапитала - РИА Новости, 15.07.2025
Более ста человек будут судить за схемы с обналичиванием маткапитала
Более 100 жителей семи регионов России будут судить в Ставропольском крае за схемы с обналичиванием материнского капитала на более чем 75 миллионов рублей,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:10:00+03:00
2025-07-15T13:10:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
краснодарский край
ирина волк
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 100 жителей семи регионов России будут судить в Ставропольском крае за схемы с обналичиванием материнского капитала на более чем 75 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 109 граждан из числа жителей Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Ростовской и Московской областей. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ", - написала она в своем Telegram-канале. По версии следствия, в 2017 году трое злоумышленников организовали нелегальный бизнес, в который они вовлекли должностных лиц кредитно-потребительских кооперативов, риелторов, сотрудников муниципалитетов и МФЦ. Отмечается, участники схемы искали граждан, имеющих право на выплаты по материнскому капиталу, и заключали с ними фиктивные договоры на строительство жилья. Затем через подконтрольные кооперативы злоумышленники обналичивали деньги, выплачивая часть держателям сертификатов, а остальную прибыль делили между собой. Подчеркивается, что всего обвиняемые получили более 75 миллионов рублей. Волк уточнила, что в рамках расследования проведено более 130 различных экспертиз. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу", - заключила она.
https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html
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происшествия, россия, ставропольский край, краснодарский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Краснодарский край, Ирина Волк
Более ста человек будут судить за схемы с обналичиванием маткапитала

МВД: 109 жителей 7 регионов будут судить за схемы с обналичиванием маткапитала

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 100 жителей семи регионов России будут судить в Ставропольском крае за схемы с обналичиванием материнского капитала на более чем 75 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 109 граждан из числа жителей Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Ростовской и Московской областей. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ", - написала она в своем Telegram-канале.
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По версии следствия, в 2017 году трое злоумышленников организовали нелегальный бизнес, в который они вовлекли должностных лиц кредитно-потребительских кооперативов, риелторов, сотрудников муниципалитетов и МФЦ.
Отмечается, участники схемы искали граждан, имеющих право на выплаты по материнскому капиталу, и заключали с ними фиктивные договоры на строительство жилья. Затем через подконтрольные кооперативы злоумышленники обналичивали деньги, выплачивая часть держателям сертификатов, а остальную прибыль делили между собой. Подчеркивается, что всего обвиняемые получили более 75 миллионов рублей.
Волк уточнила, что в рамках расследования проведено более 130 различных экспертиз.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу", - заключила она.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайКраснодарский крайИрина Волк
 
 
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