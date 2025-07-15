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Мартиндейл рассказал, что будет делать после получения российского паспорта - РИА Новости, 15.07.2025
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10:59 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/martindejl-2029186275.html
Мартиндейл рассказал, что будет делать после получения российского паспорта
Мартиндейл рассказал, что будет делать после получения российского паспорта - РИА Новости, 15.07.2025
Мартиндейл рассказал, что будет делать после получения российского паспорта
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, рассказал, что после получения российского гражданства хочет... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:59:00+03:00
2025-07-15T10:59:00+03:00
россия
донецкая народная республика
москва
дэниэл мартиндейл
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вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, рассказал, что после получения российского гражданства хочет дальше трудиться на благо народа России, создать семью и растить детей. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин. "Спасибо стране, что… она дала мне новый дом, в котором я хочу трудиться дальше на благо русского народа, создавать семью, растить детей, как подобает настоящему гражданину России, христианину. Да поможет мне Господь", - сказал Мартиндейл в ответном слове. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
https://ria.ru/20250715/ugrozy-2029184322.html
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россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Дэниэл Мартиндейл, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Мартиндейл рассказал, что будет делать после получения российского паспорта

Мартиндейл хочет в РФ создать семью и растить детей как настоящий гражданин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, рассказал, что после получения российского гражданства хочет дальше трудиться на благо народа России, создать семью и растить детей.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин.
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев
10:52
"Спасибо стране, что… она дала мне новый дом, в котором я хочу трудиться дальше на благо русского народа, создавать семью, растить детей, как подобает настоящему гражданину России, христианину. Да поможет мне Господь", - сказал Мартиндейл в ответном слове.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой
10:51
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваДэниэл МартиндейлДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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