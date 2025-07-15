https://ria.ru/20250715/martindejl-2029183764.html
Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой
Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой - РИА Новости, 15.07.2025
Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:51:00+03:00
2025-07-15T10:51:00+03:00
2025-07-15T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
москва
дэниэл мартиндейл
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения Донецкой Народной Республики и российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве ДНР в Москве. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина - высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл более двух лет провел на территории, подконтрольной киевскому режиму, и все это время во взаимодействии с российскими спецслужбами помогал выявлять места дислокации и перемещения сил противника, сказал Пушилин. "И, конечно же, оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизней как наших гражданских лиц, так и наших бойцов", - подчеркнул глава ДНР. "Дэниэл делал это все с риском для жизни… буквально на каждом шагу. Выявить места дислокации противника, не вызвать излишнего подозрения и все-таки оперативно передать всю необходимую информацию, чтобы ею могли грамотно воспользоваться наши подразделения – конечно же, это и высокое личное мужество, и высокий личный профессионализм", - отметил Пушилин. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
https://ria.ru/20241105/monson-1981935217.html
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981620046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Дэниэл Мартиндейл, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой
Пушилин: Дэниэл Мартиндейл оказал неоценимую помощь в сохранении жизней в ДНР
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения Донецкой Народной Республики и российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу
российского паспорта прошла в представительстве ДНР
в Москве
. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина
- высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин
.
Мартиндейл более двух лет провел на территории, подконтрольной киевскому режиму, и все это время во взаимодействии с российскими спецслужбами помогал выявлять места дислокации и перемещения сил противника, сказал Пушилин. "И, конечно же, оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизней как наших гражданских лиц, так и наших бойцов", - подчеркнул глава ДНР.
"Дэниэл делал это все с риском для жизни… буквально на каждом шагу. Выявить места дислокации противника, не вызвать излишнего подозрения и все-таки оперативно передать всю необходимую информацию, чтобы ею могли грамотно воспользоваться наши подразделения – конечно же, это и высокое личное мужество, и высокий личный профессионализм", - отметил Пушилин.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ
территории гражданина США
Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине
с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.