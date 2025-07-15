https://ria.ru/20250715/martindejl-2029183764.html

Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой

Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой - РИА Новости, 15.07.2025

Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:51:00+03:00

2025-07-15T10:51:00+03:00

2025-07-15T10:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

москва

дэниэл мартиндейл

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения Донецкой Народной Республики и российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве ДНР в Москве. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина - высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл более двух лет провел на территории, подконтрольной киевскому режиму, и все это время во взаимодействии с российскими спецслужбами помогал выявлять места дислокации и перемещения сил противника, сказал Пушилин. "И, конечно же, оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизней как наших гражданских лиц, так и наших бойцов", - подчеркнул глава ДНР. "Дэниэл делал это все с риском для жизни… буквально на каждом шагу. Выявить места дислокации противника, не вызвать излишнего подозрения и все-таки оперативно передать всю необходимую информацию, чтобы ею могли грамотно воспользоваться наши подразделения – конечно же, это и высокое личное мужество, и высокий личный профессионализм", - отметил Пушилин. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.

https://ria.ru/20241105/monson-1981935217.html

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981620046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, общество