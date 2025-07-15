https://ria.ru/20250715/marketplejsy-2029297710.html

Маркетплейсы компенсируют заказы, если они испортились в ПВЗ из-за ливней

Маркетплейсы компенсируют заказы, если они испортились в ПВЗ из-за ливней - РИА Новости, 15.07.2025

Маркетплейсы компенсируют заказы, если они испортились в ПВЗ из-за ливней

Маркетплейсы компенсируют покупателям и продавцам заказы и товары, если они испортились из-за ливней в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:51:00+03:00

2025-07-15T17:51:00+03:00

2025-07-15T17:51:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

яндекс.маркет

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Маркетплейсы компенсируют покупателям и продавцам заказы и товары, если они испортились из-за ливней в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в компаниях. Так, объединенная компания Wildberries&Russ сообщила, что, если товар испортился, компания повторяет заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе. "В случае отсутствия аналогов поврежденных товаров клиенту приходит в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что на данный момент компания зафиксировала единичные случаи подтопления на пунктах выдачи маркетплейса в Москве и Московской области. При подобных случаях специалисты принимают необходимые меры для оказания помощи ПВЗ и подключают аварийные службы. Также компания оперативно информирует клиентов о временном закрытии пункта. В свою очередь "Яндекс Маркет" рассказал РИА Новости, что ПВЗ и склады компании работают в штатном режиме. "Мы делаем все возможное, чтобы доставка была своевременной и удобной для клиентов", - отметили в компании. При этом, там отметили, что если покупатель получил поврежденный товар, то ему следует обратиться в поддержку и оформить возврат. "Мы разберемся в ситуации и, если повреждение произошло по вине логистики, то компенсируем ущерб продавцу", - заверили в маркетплейсе. Комплекс городского хозяйства во вторник предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра, по прогнозам синоптиков, такая погода будет сохраняться до конца суток.

https://ria.ru/20250713/foto-2028845848.html

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Тропические ливни в Москве После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов. 2025-07-15T17:51 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, московская область (подмосковье), яндекс.маркет, общество