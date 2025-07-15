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В ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами - РИА Новости, 15.07.2025
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11:34 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/makhinatsii-2029197388.html
В ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами
В ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами - РИА Новости, 15.07.2025
В ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять решительные меры для... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:34:00+03:00
2025-07-15T11:34:00+03:00
россия
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять решительные меры для борьбы с махинациями вокруг веса упаковок продуктов питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "В целях защиты прав потребителей, обеспечения экономической доступности продуктов и предотвращения скрытой инфляции представляется целесообразным включить в перечень социально значимых товаров нормы стандартизированного объёма и массы упаковки", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие предложенных мер позволит предотвратить недобросовестное снижение их объёма и повысит контроль за ценами на продукты питания. "Творится полный беспредел. У производителей продовольствия стало нормой уменьшать на 50, 70, 100, 130 грамм или миллилитров вес или объём упаковок – муки, гречки, риса, хлеба, масла, молочных продуктов. Но деньги часто берут как за обычный литр или килограмм товара", – отметил политик. В пример он привел яйца, которые продаются по 9, 8, 6, штук. "Попробуй второпях посчитай, сколько может стоить стандартный десяток. Тот, кто всё-таки проделывает эту арифметическую задачу, с удивлением узнаёт, что яйца получаются дороже, чем десять штук в обычной упаковке", - добавил депутат. Такая ситуация, по словам политика, происходит со всеми товарами, и практика уменьшения веса под названием "шринкфляция" в конечном итоге становится одной из причин продуктовой инфляции в России. Миронов напомнил, что в июле 2010 года правительство установило перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, на которые государство может вводить предельно допустимые розничные цены. "Но в законодательстве не прописаны обязательные нормативы объёма и массы упаковок. ГОСТы, определяющие диапазон фасовок, носят рекомендательный характер и даже не охватывают весь ассортимент товаров первой необходимости", – отметил лидер партии. Парламентарий считает, что шринкфляция формирует у россиян ложное представление о стабильности цен, ведь она затрудняет сравнение стоимости товаров, снижает уровень прозрачности рынка. "Для решения этих проблем партия "Справедливая Россия" предлагает установить чёткие, понятные и стандартизированные нормы объёма и массы упаковок товаров первой необходимости", – подытожил Миронов.
https://ria.ru/20250630/gosduma-2026187952.html
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россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия, общество
Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия, Общество
В ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами

Депутаты ГД РФ призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять решительные меры для борьбы с махинациями вокруг веса упаковок продуктов питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"В целях защиты прав потребителей, обеспечения экономической доступности продуктов и предотвращения скрытой инфляции представляется целесообразным включить в перечень социально значимых товаров нормы стандартизированного объёма и массы упаковки", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие предложенных мер позволит предотвратить недобросовестное снижение их объёма и повысит контроль за ценами на продукты питания.
"Творится полный беспредел. У производителей продовольствия стало нормой уменьшать на 50, 70, 100, 130 грамм или миллилитров вес или объём упаковок – муки, гречки, риса, хлеба, масла, молочных продуктов. Но деньги часто берут как за обычный литр или килограмм товара", – отметил политик.
В пример он привел яйца, которые продаются по 9, 8, 6, штук. "Попробуй второпях посчитай, сколько может стоить стандартный десяток. Тот, кто всё-таки проделывает эту арифметическую задачу, с удивлением узнаёт, что яйца получаются дороже, чем десять штук в обычной упаковке", - добавил депутат.
Такая ситуация, по словам политика, происходит со всеми товарами, и практика уменьшения веса под названием "шринкфляция" в конечном итоге становится одной из причин продуктовой инфляции в России.
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Миронов напомнил, что в июле 2010 года правительство установило перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, на которые государство может вводить предельно допустимые розничные цены. "Но в законодательстве не прописаны обязательные нормативы объёма и массы упаковок. ГОСТы, определяющие диапазон фасовок, носят рекомендательный характер и даже не охватывают весь ассортимент товаров первой необходимости", – отметил лидер партии.
Парламентарий считает, что шринкфляция формирует у россиян ложное представление о стабильности цен, ведь она затрудняет сравнение стоимости товаров, снижает уровень прозрачности рынка.
"Для решения этих проблем партия "Справедливая Россия" предлагает установить чёткие, понятные и стандартизированные нормы объёма и массы упаковок товаров первой необходимости", – подытожил Миронов.
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