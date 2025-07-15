Людка из "Любовь и голуби" бросила все и уехала менять пеленки в Германии
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выпускница МХАТа, партнерша Смоктуновского, любимица Меньшова. Карьера Янины Лисовской в 80-х — это идеально выстроенная траектория, которая должна была закончиться званием Народной артистки и всенародным признанием. Но на пике славы Людка из "Любовь и голуби" просто исчезла с радаров. Что заставило актрису оборвать все связи и начать жизнь с нуля?
Старт, о котором мечтают многие
Стартовые условия Янины Лисовской — это не про "золотую ложку во рту", а про доступ к высшей лиге советского искусства. Родилась 17 сентября 1961 года. Отец — Константин Лисовский, солист Московской филармонии, мать — переводчица. Детство девочки прошло не во дворе, а за кулисами, на репетициях. Она видела изнанку сцены, пока сверстники видели только занавес.
Богатый бэкграунд дал результат. После школы ее готовы были забрать сразу три главных театральных вуза страны — Щукинское, ГИТИС и Школа-студия МХАТ. Девушка выбрала МХАТ и попала на курс к Олегу Ефремову, Андрею Мягкову и Александру Калягину. Это стало пропуском в закрытый клуб, куда отбирают поштучно.
Артистка Янина Лисовская
Дебют на радио и в театре
После выпуска Лисовская начала карьеру в Центральном детском театре (РАМТ), где провела около трех с половиной лет. Но настоящая игра началась, когда ее наставник Олег Ефремов позвал на роль Сони в "Дяде Ване" уже на главную сцену страны.
После премьеры Лисовская была зачислена в труппу МХАТа, и некоторое время разрывалась между двумя театрами. В МХАТе она работала с такими мэтрами, как Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и Вячеслав Невинный, что было для молодой актрисы серьезным испытанием и опытом.
Параллельно Лисовская завоевывала еще одно пространство — всесоюзный радиоэфир. Озвучивала радиоспектакли, среди которых были постановки "Пиноккио", "Завтра была война", "Собор Парижской Богоматери". Кроме того, Янина сама ставила спектакли для радио, писала пьесы и делилась опытом с молодыми актерами.
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Глухарь для Гурченко
Уже будучи довольно состоявшейся театральной актрисой и радиозвездой, она начала свой путь в кино, дебютировав в 1982 году в фильме "Не хочу быть взрослым".
В 1983 году 22-летнюю актрису приглашают на пробы к Владимиру Меньшову. Он снимает "Любовь и голуби" — фильм, которому суждено стать классикой.
Съемки в Карелии превращаются в творческий праздник, где мэтры и молодежь работают на равных. Многие реплики рождаются прямо на площадке, и знаменитое надрывное "Людк, а Людк! Глянь, че делается!" — чистая импровизация Нины Дорошиной, подхваченная всеми.
На фоне титанов — Гурченко, Михайлова, Юрского — Лисовская не теряется. Она не просто играла, но и создавала атмосферу. Янина поражала коллег кулинарными талантами. В небольшом номере на старой плитке готовила изысканные блюда. Для Людмилы Гурченко — глухаря в брусничном соусе.
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Первый брак и разбитое сердце
На волне оглушительного успеха в жизни Янины случился громкий роман. В 1988 году она выходит замуж за актера Игоря Волкова — звезду сериала "Михайло Ломоносов". Их познакомил "киношный брат" Лисовской, актер Игорь Лях. Казалось, это идеальная пара: две яркие, амбициозные звезды. Волков — умный, обаятельный, начитанный. С ним можно было говорить часами.
Но красивая история оказалась короткой. Брак продержался всего два года. Позже Лисовская обрубит все вопросы одной, но предельно честной фразой: "Это была не любовь! Даже вспоминать об этом человеке и о том периоде не хочется! Наше сочетание оказалось гибельным".
Развод стал тяжелейшим испытанием. Она призналась, что спутала восхищение талантом с любовью, а они оказались слишком разными людьми. После разрыва они больше не общались. Для актрисы это был горький урок, после которого она надолго закрылась от любых отношений и с головой ушла в работу — в театр и кино.
© Мосфильм (1984)Игорь Волков в кадре сериала "Михайло Ломоносов"
© Мосфильм (1984)
Игорь Волков в кадре сериала "Михайло Ломоносов"
Любовь на фоне стрельбы
В начале 90-х, на руинах ее личной жизни и на фоне страны, летящей в пропасть, появляется он. Во время гастролей МХАТа в Германии немецкий актер Вольф Лист видит Лисовскую на сцене и теряет голову. Это не было просто увлечением. Он учит русский, пишет письма, приезжает в Москву и методично добивается ее сердца.
Развязка наступает в октябре 1993-го. Штурм Белого дома для Янины и ее родителей — не новость из телевизора. Это реальная стрельба недалеко от их дома. В этот момент из спокойной Германии звонит Вольф. Не просит — он умоляет ее бросить все и уехать.
Решение было немыслимым. На одной чаше весов — любовь и безопасность. На другой — все, что у нее было: карьера на самом пике, главная сцена страны, родители, друзья.
Перед отъездом Лисовская идет к своему наставнику Олегу Ефремову. Мэтр все понимает и, по сути, дает свое благословение, пообещав, что ее место во МХАТе всегда будет за ней.
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма ”Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
Кадр из фильма ”Любовь и голуби"
Цена новой жизни
Счет за эвакуацию из хаоса был выставлен немедленно. В Германии ее имя и статус актрисы МХАТа не значили ничего. Это была реальность тысяч эмигрантов: сложный новый язык, курсы, полная неизвестность и необходимость начинать с абсолютного нуля.
И Лисовская, чтобы не сидеть без дела, сделала то, что для актрисы ее уровня было немыслимо. Она устроилась на работу няней в обычный немецкий детский сад. Никаких метафор: актриса, игравшая на одной сцене со Смоктуновским и Евстигнеевым, по утрам кормила чужих детей кашей и меняла им пеленки.
Роды, которые чуть не стали финалом
После карьерного обнуления последовало испытание физическое, которое едва не стало последним. Беременность в 37 лет протекала тяжело, роды в 1998 году превратились в экстренную операцию. Причина — осложнения из-за короткой пуповины, угрожавшие жизни ребенка.
Пока муж Вольф ждал в коридоре, Лисовская, по ее собственному признанию, мысленно прощалась с жизнью. Врачам пришлось делать кесарево сечение под общим наркозом. Немецкая медицина сработала четко: врачи спасли и мать, и дочь.
Так на свет появилась Василиса. Девочка, которая унаследовала от родителей не только артистические таланты, но и два языка — русский и немецкий.
Палата в роддоме
Сделано в Германии
Выучив немецкий, Лисовская вернулась на знакомую ей территорию — в театр. Сначала как актриса, а затем и как режиссер в театрах Фрайбурга и Ганновера. Ирония судьбы: она ставила русскую классику — "Ревизора", "Руслана и Людмилу" — для немецкого зрителя, заново утверждаясь в профессии.
Параллельно начался штурм немецкого кинематографа. Легкий акцент, который мог стать препятствием, превратился в профессиональную "фишку" — ее часто приглашали на роли иностранок. Одной из ключевых стала работа в драме "Полет в ночи — катастрофа над Юберлингеном", основанной на реальной трагедии 2002 года. Это была серьезная, заметная роль.
Настоящим признанием, своего рода немецким знаком качества, стало приглашение в проект, который для Германии — больше чем сериал. Это культовый детектив "Место преступления", выходящий с 1970 года. Попасть в него для любого актера — значит, получить официальное подтверждение своего статуса. В 2012 году Янина Лисовская стала частью этой легенды.
В 2011 году — роль в военной мелодраме Анны Джастис "Потерянное время", затем — в драме "Парк осколков". В 2020-х Лисовская остается востребованной, сыграв колоритную роль в немецко-австрийской комедии "Счастье — это решение".
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Одна несбывшаяся мечта
Карьера в Германии состоялась. Но фантомные боли по покинутой родине никуда не делись. Янина Лисовская регулярно прилетает в Москву — здесь могилы родителей, остались друзья и ее зритель. Каждый визит, по ее признанию, начинается с одного и того же ритуала: выйти из самолета в Шереметьево и глубоко вдохнуть родной воздух.
И за всеми успехами в немецком кино, за состоявшейся жизнью и карьерой стоит одна тихая, но так и не сбывшаяся мечта: "Несмотря на то что столько лет живу за рубежом, Москву я люблю до сих пор. Одного мне очень не хватает — кинематографа российского. Почему-то не зовут. Мечтаю снова выйти на съемочную площадку с русскими артистами".