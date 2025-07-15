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Людка из "Любовь и голуби" бросила все и уехала менять пеленки в Германии

Людка из "Любовь и голуби" бросила все и уехала менять пеленки в Германии - РИА Новости, 15.07.2025

Людка из "Любовь и голуби" бросила все и уехала менять пеленки в Германии

Выпускница МХАТа, партнерша Смоктуновского, любимица Меньшова. Карьера Янины Лисовской в 80-х — это идеально выстроенная траектория, которая должна была... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:39:00+03:00

2025-07-15T19:39:00+03:00

2025-07-15T19:39:00+03:00

германия

москва

иннокентий смоктуновский

олег ефремов

владимир меньшов

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выпускница МХАТа, партнерша Смоктуновского, любимица Меньшова. Карьера Янины Лисовской в 80-х — это идеально выстроенная траектория, которая должна была закончиться званием Народной артистки и всенародным признанием. Но на пике славы Людка из "Любовь и голуби" просто исчезла с радаров. Что заставило актрису оборвать все связи и начать жизнь с нуля?Старт, о котором мечтают многиеСтартовые условия Янины Лисовской — это не про "золотую ложку во рту", а про доступ к высшей лиге советского искусства. Родилась 17 сентября 1961 года. Отец — Константин Лисовский, солист Московской филармонии, мать — переводчица. Детство девочки прошло не во дворе, а за кулисами, на репетициях. Она видела изнанку сцены, пока сверстники видели только занавес.Богатый бэкграунд дал результат. После школы ее готовы были забрать сразу три главных театральных вуза страны — Щукинское, ГИТИС и Школа-студия МХАТ. Девушка выбрала МХАТ и попала на курс к Олегу Ефремову, Андрею Мягкову и Александру Калягину. Это стало пропуском в закрытый клуб, куда отбирают поштучно.Дебют на радио и в театреПосле выпуска Лисовская начала карьеру в Центральном детском театре (РАМТ), где провела около трех с половиной лет. Но настоящая игра началась, когда ее наставник Олег Ефремов позвал на роль Сони в "Дяде Ване" уже на главную сцену страны.После премьеры Лисовская была зачислена в труппу МХАТа, и некоторое время разрывалась между двумя театрами. В МХАТе она работала с такими мэтрами, как Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и Вячеслав Невинный, что было для молодой актрисы серьезным испытанием и опытом.Параллельно Лисовская завоевывала еще одно пространство — всесоюзный радиоэфир. Озвучивала радиоспектакли, среди которых были постановки "Пиноккио", "Завтра была война", "Собор Парижской Богоматери". Кроме того, Янина сама ставила спектакли для радио, писала пьесы и делилась опытом с молодыми актерами.Глухарь для ГурченкоУже будучи довольно состоявшейся театральной актрисой и радиозвездой, она начала свой путь в кино, дебютировав в 1982 году в фильме "Не хочу быть взрослым".В 1983 году 22-летнюю актрису приглашают на пробы к Владимиру Меньшову. Он снимает "Любовь и голуби" — фильм, которому суждено стать классикой.Съемки в Карелии превращаются в творческий праздник, где мэтры и молодежь работают на равных. Многие реплики рождаются прямо на площадке, и знаменитое надрывное "Людк, а Людк! Глянь, че делается!" — чистая импровизация Нины Дорошиной, подхваченная всеми.На фоне титанов — Гурченко, Михайлова, Юрского — Лисовская не теряется. Она не просто играла, но и создавала атмосферу. Янина поражала коллег кулинарными талантами. В небольшом номере на старой плитке готовила изысканные блюда. Для Людмилы Гурченко — глухаря в брусничном соусе.Первый брак и разбитое сердцеНа волне оглушительного успеха в жизни Янины случился громкий роман. В 1988 году она выходит замуж за актера Игоря Волкова — звезду сериала "Михайло Ломоносов". Их познакомил "киношный брат" Лисовской, актер Игорь Лях. Казалось, это идеальная пара: две яркие, амбициозные звезды. Волков — умный, обаятельный, начитанный. С ним можно было говорить часами.Но красивая история оказалась короткой. Брак продержался всего два года. Позже Лисовская обрубит все вопросы одной, но предельно честной фразой: "Это была не любовь! Даже вспоминать об этом человеке и о том периоде не хочется! Наше сочетание оказалось гибельным".Развод стал тяжелейшим испытанием. Она призналась, что спутала восхищение талантом с любовью, а они оказались слишком разными людьми. После разрыва они больше не общались. Для актрисы это был горький урок, после которого она надолго закрылась от любых отношений и с головой ушла в работу — в театр и кино.Любовь на фоне стрельбыВ начале 90-х, на руинах ее личной жизни и на фоне страны, летящей в пропасть, появляется он. Во время гастролей МХАТа в Германии немецкий актер Вольф Лист видит Лисовскую на сцене и теряет голову. Это не было просто увлечением. Он учит русский, пишет письма, приезжает в Москву и методично добивается ее сердца.Развязка наступает в октябре 1993-го. Штурм Белого дома для Янины и ее родителей — не новость из телевизора. Это реальная стрельба недалеко от их дома. В этот момент из спокойной Германии звонит Вольф. Не просит — он умоляет ее бросить все и уехать.Решение было немыслимым. На одной чаше весов — любовь и безопасность. На другой — все, что у нее было: карьера на самом пике, главная сцена страны, родители, друзья.Перед отъездом Лисовская идет к своему наставнику Олегу Ефремову. Мэтр все понимает и, по сути, дает свое благословение, пообещав, что ее место во МХАТе всегда будет за ней.Цена новой жизниСчет за эвакуацию из хаоса был выставлен немедленно. В Германии ее имя и статус актрисы МХАТа не значили ничего. Это была реальность тысяч эмигрантов: сложный новый язык, курсы, полная неизвестность и необходимость начинать с абсолютного нуля.И Лисовская, чтобы не сидеть без дела, сделала то, что для актрисы ее уровня было немыслимо. Она устроилась на работу няней в обычный немецкий детский сад. Никаких метафор: актриса, игравшая на одной сцене со Смоктуновским и Евстигнеевым, по утрам кормила чужих детей кашей и меняла им пеленки.Роды, которые чуть не стали финаломПосле карьерного обнуления последовало испытание физическое, которое едва не стало последним. Беременность в 37 лет протекала тяжело, роды в 1998 году превратились в экстренную операцию. Причина — осложнения из-за короткой пуповины, угрожавшие жизни ребенка.Пока муж Вольф ждал в коридоре, Лисовская, по ее собственному признанию, мысленно прощалась с жизнью. Врачам пришлось делать кесарево сечение под общим наркозом. Немецкая медицина сработала четко: врачи спасли и мать, и дочь.Так на свет появилась Василиса. Девочка, которая унаследовала от родителей не только артистические таланты, но и два языка — русский и немецкий.Сделано в ГерманииВыучив немецкий, Лисовская вернулась на знакомую ей территорию — в театр. Сначала как актриса, а затем и как режиссер в театрах Фрайбурга и Ганновера. Ирония судьбы: она ставила русскую классику — "Ревизора", "Руслана и Людмилу" — для немецкого зрителя, заново утверждаясь в профессии.Параллельно начался штурм немецкого кинематографа. Легкий акцент, который мог стать препятствием, превратился в профессиональную "фишку" — ее часто приглашали на роли иностранок. Одной из ключевых стала работа в драме "Полет в ночи — катастрофа над Юберлингеном", основанной на реальной трагедии 2002 года. Это была серьезная, заметная роль.Настоящим признанием, своего рода немецким знаком качества, стало приглашение в проект, который для Германии — больше чем сериал. Это культовый детектив "Место преступления", выходящий с 1970 года. Попасть в него для любого актера — значит, получить официальное подтверждение своего статуса. В 2012 году Янина Лисовская стала частью этой легенды.В 2011 году — роль в военной мелодраме Анны Джастис "Потерянное время", затем — в драме "Парк осколков". В 2020-х Лисовская остается востребованной, сыграв колоритную роль в немецко-австрийской комедии "Счастье — это решение".Одна несбывшаяся мечтаКарьера в Германии состоялась. Но фантомные боли по покинутой родине никуда не делись. Янина Лисовская регулярно прилетает в Москву — здесь могилы родителей, остались друзья и ее зритель. Каждый визит, по ее признанию, начинается с одного и того же ритуала: выйти из самолета в Шереметьево и глубоко вдохнуть родной воздух.И за всеми успехами в немецком кино, за состоявшейся жизнью и карьерой стоит одна тихая, но так и не сбывшаяся мечта: "Несмотря на то что столько лет живу за рубежом, Москву я люблю до сих пор. Одного мне очень не хватает — кинематографа российского. Почему-то не зовут. Мечтаю снова выйти на съемочную площадку с русскими артистами".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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германия, москва, иннокентий смоктуновский, олег ефремов, владимир меньшов