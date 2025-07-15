https://ria.ru/20250715/lokdaun-2029323983.html
Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома
Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома - РИА Новости, 15.07.2025
Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома
Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:01:00+03:00
2025-07-15T20:01:00+03:00
2025-07-15T20:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/73/1532447334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b537f0af31ebe2404aa0b99087ec8b64.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Журналисты в социальной сети Х опубликовали видео с территории Белого дома, где сотрудники службы безопасности приказывают работникам СМИ укрыться в зале для пресс-брифингов. "Кто-то бросил свой телефон через забор", - ответила Левитт журналистам, находящимся на территории администрации президента США Дональда Трампа, на вопрос, почему секретная служба приказала представителям СМИ укрыться в комнате для брифингов. Журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток, также находящийся на территории Белого дома, написал на своей странице в Х, что секретная служба США "подстрелила мужчину". Вместе с тем от Белого дома сведений о стрельбе не поступало. Позднее ограничения были сняты.
https://ria.ru/20250609/zagrazhdeniya-2021861185.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/73/1532447334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c1718f885f81a43957710e93c40800d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома
В Белом доме ввели временный локдаун из-за брошенного через забор телефона
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Журналисты в социальной сети Х опубликовали видео с территории Белого дома, где сотрудники службы безопасности приказывают работникам СМИ укрыться в зале для пресс-брифингов.
"Кто-то бросил свой телефон через забор", - ответила Левитт журналистам, находящимся на территории администрации президента США Дональда Трампа
, на вопрос, почему секретная служба приказала представителям СМИ укрыться в комнате для брифингов.
Журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток, также находящийся на территории Белого дома, написал на своей странице в Х, что секретная служба США "подстрелила мужчину".
Вместе с тем от Белого дома сведений о стрельбе не поступало. Позднее ограничения были сняты.