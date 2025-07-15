https://ria.ru/20250715/lokdaun-2029323983.html

Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома

Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома - РИА Новости, 15.07.2025

Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома

Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Журналисты в социальной сети Х опубликовали видео с территории Белого дома, где сотрудники службы безопасности приказывают работникам СМИ укрыться в зале для пресс-брифингов. "Кто-то бросил свой телефон через забор", - ответила Левитт журналистам, находящимся на территории администрации президента США Дональда Трампа, на вопрос, почему секретная служба приказала представителям СМИ укрыться в комнате для брифингов. Журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток, также находящийся на территории Белого дома, написал на своей странице в Х, что секретная служба США "подстрелила мужчину". Вместе с тем от Белого дома сведений о стрельбе не поступало. Позднее ограничения были сняты.

https://ria.ru/20250609/zagrazhdeniya-2021861185.html

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в мире, сша, дональд трамп