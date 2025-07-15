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Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома - РИА Новости, 15.07.2025
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20:01 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/lokdaun-2029323983.html
Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома
Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома - РИА Новости, 15.07.2025
Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома
Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 15.07.2025
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Журналисты в социальной сети Х опубликовали видео с территории Белого дома, где сотрудники службы безопасности приказывают работникам СМИ укрыться в зале для пресс-брифингов. "Кто-то бросил свой телефон через забор", - ответила Левитт журналистам, находящимся на территории администрации президента США Дональда Трампа, на вопрос, почему секретная служба приказала представителям СМИ укрыться в комнате для брифингов. Журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток, также находящийся на территории Белого дома, написал на своей странице в Х, что секретная служба США "подстрелила мужчину". Вместе с тем от Белого дома сведений о стрельбе не поступало. Позднее ограничения были сняты.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Секретная служба США ввела локдаун на территории Белого дома

В Белом доме ввели временный локдаун из-за брошенного через забор телефона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США во вторник ввела временный локдаун на территории Белого дома после брошенного через забор телефона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Журналисты в социальной сети Х опубликовали видео с территории Белого дома, где сотрудники службы безопасности приказывают работникам СМИ укрыться в зале для пресс-брифингов.
"Кто-то бросил свой телефон через забор", - ответила Левитт журналистам, находящимся на территории администрации президента США Дональда Трампа, на вопрос, почему секретная служба приказала представителям СМИ укрыться в комнате для брифингов.
Журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток, также находящийся на территории Белого дома, написал на своей странице в Х, что секретная служба США "подстрелила мужчину".
Вместе с тем от Белого дома сведений о стрельбе не поступало. Позднее ограничения были сняты.
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