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В Ленинградской области вольеры хосписа для диких кошек оборудовали ваннами

В Ленинградской области вольеры хосписа для диких кошек оборудовали ваннами - РИА Новости, 15.07.2025

В Ленинградской области вольеры хосписа для диких кошек оборудовали ваннами

Вольеры для подопечных хосписа для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области в жару оборудовали ваннами и душем, сообщило правительство региона. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:51:00+03:00

2025-07-15T12:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Вольеры для подопечных хосписа для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области в жару оборудовали ваннами и душем, сообщило правительство региона. "В хосписе для крупных кошек "Дом тигра", чтобы уберечь животных от жары, в вольеры поставили ванны и провели душ", – говорится в сообщении. В Telegram-канале областных властей опубликовано видео тигра, сидящего в ванне с водой с суровым выражением морды. "Твое лицо, когда после жаркого дня добрался домой до прохладной ванны", – гласит подпись под видео. Центр помощи диким кошкам работает при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. Многим из них по традиции присваивают имена, связанные с марками автомобилей. Согласно материалам на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже несколько дней стоит жара. Так, во вторник в Ленинградской области ожидается до 29 градусов.

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