https://ria.ru/20250715/lavrov-2029260605.html
Лаос получил статус страны-партнера ШОС, заявил Лавров
Лаос получил статус страны-партнера ШОС, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
Лаос получил статус страны-партнера ШОС, заявил Лавров
Лаосской Народно-Демократической Республике предоставили статус страны-партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:22:00+03:00
2025-07-15T15:22:00+03:00
2025-07-15T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лаосской Народно-Демократической Республике предоставили статус страны-партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр иностранных дел находится в Китае для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь. "Сегодня принято решение, чтобы статус партнера Шанхайской организации был предоставлен Лаосской Народно-Демократической Республике", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС, отвечая на вопрос журналиста о странах, которые выражают заинтересованность в присоединении к ШОС. Глава МИД России уточнил и про новый формат ШОС+, который состоится сразу после саммита ШОС в сентябре. В новом формате ШОС+ примут участие порядка 30 государств и международных организаций.
https://ria.ru/20241015/shos-1977958155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, тяньцзинь, сергей лавров, шос
В мире, Россия, Китай, Тяньцзинь, Сергей Лавров, ШОС
Лаос получил статус страны-партнера ШОС, заявил Лавров
Лавров: на СМИД ШОС было решено предоставить Лаосу статус партнера организации