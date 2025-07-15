https://ria.ru/20250715/lavrov-2029260605.html

Лаос получил статус страны-партнера ШОС, заявил Лавров

Лаос получил статус страны-партнера ШОС, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025

Лаос получил статус страны-партнера ШОС, заявил Лавров

Лаосской Народно-Демократической Республике предоставили статус страны-партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:22:00+03:00

2025-07-15T15:22:00+03:00

2025-07-15T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лаосской Народно-Демократической Республике предоставили статус страны-партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр иностранных дел находится в Китае для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь. "Сегодня принято решение, чтобы статус партнера Шанхайской организации был предоставлен Лаосской Народно-Демократической Республике", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС, отвечая на вопрос журналиста о странах, которые выражают заинтересованность в присоединении к ШОС. Глава МИД России уточнил и про новый формат ШОС+, который состоится сразу после саммита ШОС в сентябре. В новом формате ШОС+ примут участие порядка 30 государств и международных организаций.

https://ria.ru/20241015/shos-1977958155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, тяньцзинь, сергей лавров, шос