https://ria.ru/20250715/lavrov-2029255345.html

Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты, заявил Лавров

Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025

Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты, заявил Лавров

Иран не обращался к России с просьбой помочь в восстановлении объектов, пострадавших от обстрелов Израиля и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:55:00+03:00

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Иран не обращался к России с просьбой помочь в восстановлении объектов, пострадавших от обстрелов Израиля и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Иранская сторона с такими просьбами не обращалась", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250713/mid-2028863123.html

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иран, россия, израиль, сергей лавров, шос, в мире