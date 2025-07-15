https://ria.ru/20250715/lavrov-2029255345.html
Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты, заявил Лавров
Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты, заявил Лавров
Иран не обращался к России с просьбой помочь в восстановлении объектов, пострадавших от обстрелов Израиля и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:55:00+03:00
2025-07-15T14:55:00+03:00
2025-07-15T15:01:00+03:00
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Иран не обращался к России с просьбой помочь в восстановлении объектов, пострадавших от обстрелов Израиля и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Иранская сторона с такими просьбами не обращалась", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250713/mid-2028863123.html
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иран, россия, израиль, сергей лавров, шос, в мире
Иран, Россия, Израиль, Сергей Лавров, ШОС, В мире
Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты, заявил Лавров
Лавров: Иран не обращался к РФ за помощью в восстановлении пострадавших объектов