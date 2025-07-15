https://ria.ru/20250715/lavrov-2029252944.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи развязки решения мирным путем вопросов, связанных с ядерной программой... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:50:00+03:00

2025-07-15T14:50:00+03:00

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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи развязки решения мирным путем вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана."Обсуждались реалистичные подходы к обеспечению развязки, которая была бы достигнута мирным политико-дипломатическим путем при уважении тех решений, которые были приняты в Исламской Республике Иран давно. А именно об официальном отказе Тегерана от обладания ядерным оружием. Никаких доказательств обратного никто никогда не предъявил, включая инспекторов МАГАТЭ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своем участия в заседании глав МИД ШОС.Второй важнейший принцип урегулирования - соблюдение законных прав Ирана в том, что касается обогащения урана для энергетических целей, подчеркнул Лавров.Во вторник Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае.

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029255345.html

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иран, тегеран (город), в мире, сергей лавров, аббас аракчи, шос, магатэ, россия