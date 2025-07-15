https://ria.ru/20250715/lavrov-2029252944.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи развязки решения мирным путем вопросов, связанных с ядерной программой... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:50:00+03:00
2025-07-15T14:50:00+03:00
2025-07-15T15:02:00+03:00
иран
тегеран (город)
в мире
сергей лавров
аббас аракчи
шос
магатэ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи развязки решения мирным путем вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана."Обсуждались реалистичные подходы к обеспечению развязки, которая была бы достигнута мирным политико-дипломатическим путем при уважении тех решений, которые были приняты в Исламской Республике Иран давно. А именно об официальном отказе Тегерана от обладания ядерным оружием. Никаких доказательств обратного никто никогда не предъявил, включая инспекторов МАГАТЭ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своем участия в заседании глав МИД ШОС.Второй важнейший принцип урегулирования - соблюдение законных прав Ирана в том, что касается обогащения урана для энергетических целей, подчеркнул Лавров.Во вторник Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029255345.html
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран (город), в мире, сергей лавров, аббас аракчи, шос, магатэ, россия
Иран, Тегеран (город), В мире, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, ШОС, МАГАТЭ, Россия
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу
Лавров обсудил с Аракчи решение вопросов, связанных с ядерной программой