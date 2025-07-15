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Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу - РИА Новости, 15.07.2025
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14:50 15.07.2025 (обновлено: 15:02 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029252944.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи развязки решения мирным путем вопросов, связанных с ядерной программой... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:50:00+03:00
2025-07-15T15:02:00+03:00
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сергей лавров
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шос
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи развязки решения мирным путем вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана."Обсуждались реалистичные подходы к обеспечению развязки, которая была бы достигнута мирным политико-дипломатическим путем при уважении тех решений, которые были приняты в Исламской Республике Иран давно. А именно об официальном отказе Тегерана от обладания ядерным оружием. Никаких доказательств обратного никто никогда не предъявил, включая инспекторов МАГАТЭ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своем участия в заседании глав МИД ШОС.Второй важнейший принцип урегулирования - соблюдение законных прав Ирана в том, что касается обогащения урана для энергетических целей, подчеркнул Лавров.Во вторник Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029255345.html
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иран, тегеран (город), в мире, сергей лавров, аббас аракчи, шос, магатэ, россия
Иран, Тегеран (город), В мире, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, ШОС, МАГАТЭ, Россия
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную программу

Лавров обсудил с Аракчи решение вопросов, связанных с ядерной программой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи развязки решения мирным путем вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана.
"Обсуждались реалистичные подходы к обеспечению развязки, которая была бы достигнута мирным политико-дипломатическим путем при уважении тех решений, которые были приняты в Исламской Республике Иран давно. А именно об официальном отказе Тегерана от обладания ядерным оружием. Никаких доказательств обратного никто никогда не предъявил, включая инспекторов МАГАТЭ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своем участия в заседании глав МИД ШОС.
Второй важнейший принцип урегулирования - соблюдение законных прав Ирана в том, что касается обогащения урана для энергетических целей, подчеркнул Лавров.
Во вторник Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты, заявил Лавров
14:55
 
ИранТегеран (город)В миреСергей ЛавровАббас АракчиШОСМАГАТЭРоссия
 
 
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