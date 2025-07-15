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Евросоюз сам понесет ущерб из-за санкционной войны, заявил Лавров
Евросоюз сам понесет ущерб из-за санкционной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
Евросоюз сам понесет ущерб из-за санкционной войны, заявил Лавров
Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:43:00+03:00
2025-07-15T14:43:00+03:00
2025-07-15T14:52:00+03:00
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Санкции, которые сейчас ввёл ЕС и которые готовятся вновь в Брюсселе, в санкционную воронку пытаются затянуть и США, но президент (США Дональд - ред.) Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за всё это будет Европа. Всё это, конечно, уже нанесло ущерб европейской экономике. Здравые и объективные европейские аналитики и экономисты, политологи признают, что ущерб несёт прежде всего автор этой санкционной войны", - сказал он по итогам совета глав МИД ШОС.Он добавил, что против России "и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено"."Справляемся, и я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся", - заключил министр.
https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html
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США, Евросоюз, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции, Санкции в отношении России, В мире
Евросоюз сам понесет ущерб из-за санкционной войны, заявил Лавров
Лавров: ущерб из-за санкционной войны понесут ее организаторы в Евросоюзе