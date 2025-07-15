https://ria.ru/20250715/lavrov-2029248420.html

Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:41:00+03:00

2025-07-15T14:41:00+03:00

2025-07-15T14:54:00+03:00

сергей лавров

сша

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дональд трамп

нато

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ясно, что он (Трамп - ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.

https://ria.ru/20250714/kallas-2029121305.html

сша

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сергей лавров, сша, россия, украина, дональд трамп, нато, евросоюз