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Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
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14:41 15.07.2025 (обновлено: 14:54 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029248420.html
Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров
Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:41:00+03:00
2025-07-15T14:54:00+03:00
сергей лавров
сша
россия
украина
дональд трамп
нато
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ясно, что он (Трамп - ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.
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сергей лавров, сша, россия, украина, дональд трамп, нато, евросоюз
Сергей Лавров, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

Лавров: Трамп находится под колоссальным давлением со стороны ЕС и НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ясно, что он (Трамп - ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.
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Сергей ЛавровСШАРоссияУкраинаДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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