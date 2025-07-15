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Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях СМИД ШОС обсудил ситуацию вокруг Украины и на РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:29:00+03:00
2025-07-15T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях СМИД ШОС обсудил ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщили в МИД России."Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные темы двусторонней и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов. Отдельное внимание уделили ситуации вокруг Украины и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В МИД России также отметил, что стороны условились продолжать координировать подходы к взаимодействию России и Индии в ключевых многосторонних форматах.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029201243.html
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в мире, индия, украина, россия, сергей лавров, шос
В мире, Индия, Украина, Россия, Сергей Лавров, ШОС
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с Джайшанкаром ситуацию вокруг Украины и на Ближней Востоке