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Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 15.07.2025
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12:29 15.07.2025 (обновлено: 12:58 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029209762.html
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях СМИД ШОС обсудил ситуацию вокруг Украины и на РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях СМИД ШОС обсудил ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщили в МИД России.​"Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные темы двусторонней и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов. Отдельное внимание уделили ситуации вокруг Украины и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В МИД России также отметил, что стороны условились продолжать координировать подходы к взаимодействию России и Индии в ключевых многосторонних форматах.
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в мире, индия, украина, россия, сергей лавров, шос
В мире, Индия, Украина, Россия, Сергей Лавров, ШОС
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию вокруг Украины

Лавров обсудил с Джайшанкаром ситуацию вокруг Украины и на Ближней Востоке

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" СМИД. 15 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях СМИД. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" СМИД. 15 июля 2025
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях СМИД ШОС обсудил ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщили в МИД России.​
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные темы двусторонней и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов. Отдельное внимание уделили ситуации вокруг Украины и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В МИД России также отметил, что стороны условились продолжать координировать подходы к взаимодействию России и Индии в ключевых многосторонних форматах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана вопросы безопасности
11:55
 
В миреИндияУкраинаРоссияСергей ЛавровШОС
 
 
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